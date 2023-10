Uhapšeno šest lica zbog pucnjave u Užicu

BEOGRAD - Šestorica muškaraca iz Bajine Bašte uhapšena su zbog učešća u pucnjavi u centru Užica u kojoj su teško povrijeđena dvojica Užičana i određeno im je zadržavanje do 48 časova.

Policija je, po nalogu višeg javnog tužioca, uhapsila S.A. (30), M.M. (31), N.D. (19), M.S. (27), B.M. (23) i A.S. (21), svi iz Bajine Bašte, zbog sumnje da su juče u centru Užica u saizvršilaštvu nanijeli teške povrede Užičanima A.L. (43) i M.M. (40).

Sumnja se da je u Ulici Lazara Mutape, nakon kraće svađe, došlo do fizičkog sukoba između A.L. i M. M. i osumnjičenih F.Ž. /31/ iz Užica i S.A, M.M, N.D, , M.S, B.M. i A.S, saopštila je Policijska uprava Užice.

Pretpostavlja se da je A.L. tom prilikom iz pištolja ispalio dva projektila i pogodio F.Ž, zbog čega mu se na teret stavljaju krivična djela ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava, dok je M.M. osumnjičen za ubistvo u pokušaju u pomaganju i nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

Nakon toga, uhapšeni Bajinobaštani nanijeli su teške telesne povrede A.L. i M. M. i udaljili se automobilom u nepoznatom pravcu.

Policija ih je sinoć oko 22.30 časova pronašla u mjestu Višesava kod Bajine Bašte i uhapsila, a po nalogu višeg javnog tužioca određeno im je zadržavanje do 48 časova.

Osumnjičeni A.L. nalazi se na liječenju i biće mu određena mjera zadržavanja, a F. Ž. koji se, takođe, nalazi u bolnici biće određena mjera zadržavanja zbog sumnje da je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči, prenosi "Srna".

Osumnjičenom M.M, koji je iz užičke bolnice prebačen na liječenje u Beograd, određena je mjera zadržavanja, navodi se u saopštenju.

