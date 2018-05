Ukida se Zakon o privremenom smanjenju penzija

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Zakon o privremenom smanjenju penzija iz 2014. godine biti ukinut i da bi volio da Vlada bude u mogućnosti da to primijeni već od novembra, a u svakom slučaju od naredne godine.

"To će, između ostalog, značiti da će svi penzioneri imati znatno veće penzije nego pre primene tog zakona", rekao je Vučić nakon posjete mjesta radova na Koridoru 11 kod Obrenovca, zajedno sa premijerom Anom Brnabić.

On je dodao da je odluku donio zajedno sa premijerom Srbije, poslije teških i višemjesečnih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Predsjednik Srbije naveo je da će ukupno uvećanje penzija iznositi od pet do 25 odsto, a u odnosu na 2014. godinu između 8,4 i 13,3 odsto, a, kako je rekao, tek će se razgovarati o platama i njihovom povećanju.

Vučić, koji je zajedno sa Brnabićevom obišao mjesto izgradnje mosta preko Save i Kolubare kod Obrenovca od 1,6 kilometara, koji će biti najduži most na dionici Koridora 11 Surčin-Obrenovac, rekao je da će Srbija uskoro imati najviše kilometara auto-puteva u regionu, više nego sve zemlje u okruženju.

On je najavio da će u junu početi radovi na obnovi auto-puta od Sremske Mitrovice do granice sa Hrvatskom.

Vučić je rekao da će Srbija kraja godine imati više auto-puteva nego Hrvatska, a imala je duplo manje.

Komentarišući to što Priština ne ispunjava obaveze iz briselskog sporazuma, Vučić je rekao da Srbija treba znati da živi u dvostrukim standardima i da ne treba očekivati da će biti mnogo bolje, već da će biti teško.

Odgovarajući na pitanje da li postoji neko na Zapadu ko kaže da Srbija nije problem, već da Albanci ne žele da formiraju zajednicu srpskih opština, Vučić je rekao da svi to znaju, ali da to nikoga posebno ne interesuje, posebno ne one koji u priznali samoproglašenu nezavisnost Kosova.

On je podsjetio da niko nije reagovao na izjavu prištinskog pregovarača Avnija Arifija da je zajednica srpskih opština gubljenje vremena.

Vučić je rekao da Srbija danas ima više poštovanja i na Zapadu i na Istoku, ali da oni koji su priznali samoproglašeno Kosovo imaju svoje interese da "guraju" takozvanu nezavisnost južne srpske pokrajine.

On je naglasio da Srbija mora štititi svoje interese i svoj narod.

Vrijednost radova na dionici koju su posjetili Vučić i Brnabićeva je 233,6 miliona dolara, a finansiraju se iz zajma Eksim banke Kine.