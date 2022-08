Uklonjene barikade sa Jarinja i Brnjaka; Petković: Bili smo na korak od sukoba

BEOGRAD - Barikade, odnosno kamioni sa pijeskom, uklonjeni su sa Jarinja i Brnjaka ali još nije uspostavljen saobraćaj, prenose srpski mediji.

Kosovski premijer Aljbin Kurti je rekao da će odluka o odlaganju primjene dvije vladine odluke biti primijenjena čim se uklone barikade.

Barikade su uklonjene ali se očigledno čeka neka politička odluka da se normalizuej saobraćaj, piše RTS.

Dok se na Jarinju i Brnjaku čeka na uspostavljanje saobraćaja na drugim punktovima se izdaju prateća dokumenta građanima koji imaju srpske lične karte i do sada ih je izdato 1.500.

Petković: Situacija bila na korak do sukoba zbog Prištine

Situacija na KiM sinoć je bila na korak do ozbiljnih sukoba, koje je planirala Priština, pritom, lažno optužujući Beograd da on želi sukob i destabilizaciju zapadnog Balkana, rekao je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Iako je situacija na KiM danas mirnija, iz KFOR-a kažu da prate situaciju.

"Ova dvodnevna agonija i ozbiljna kriza u koju nas je sve gurnuo Aljbin Kurti i Priština pokazuju sve razmjere militantnosti tog čovjeka, pokazuje koliko je on opasan, ali i to da prijetnja Srbima na sjeveru KiM ne prestaje", rekao je Petković na vanrednoj pres konferenciji u Vladi Srbije.

On je rekao da Srbi na KiM to najbolje razumiju, a to, kaže, najbolje razumije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je upravo zbog toga sve vrijeme pozivao i molio predstavnike Kvinte da reaguju, kako bi se zaustavilo zlo koje je Kurti htio da prouzrokuje.

"Sinoć smo bili na korak do ozbiljnih sukoba, a zna se šta to znači, ako preko 100 Rosu specijalaca do zuba naoružanih, sa oklopnim vozilima i vodenim topovima, je bilo spremno da upadnu. A, njihov plan je bio da upadnu i da se obračunavaju sa srpskim narodom, koji je branio pravo na slobodu kretanja i na opstanak", rekao je Petković.

On je konstatovao da su svi mogli da vide, odlukom da se odloži primjena mjera, koliko je Kurti lagao, iako i svaki dan iznosi neistine.

"Optužujući Beorad, da mi želimo sukobe, da želimo da upadamo na KiM da destabilizujemo prostor zapadnog Balkana. To su laži", poručio je Petković,

Petović je upitao koji bi interes Beograda bio da to radi.

Rekao je da je upravo suprotno, jer je predsjednik Vučić 50 puta u obraćanju pomenuo riječ "mir".

"Da mi želimo sukobe, da li bi se onda naši ljudi povlačili? Da li bi došlo do povlačenjea barikada", upitao je Petković i naveo da barikade nisu same sebi cilj, već su jedini način da srpski narod ukaže na teror i probleme sa kojima se suočava svaki dan.

A, kap u prepunoj čaši bila je odluka Aljbina Kurtina koja je podrazumijevala gaženje sporazuma o slobodi kretanja, ali i drugih sporazuma, rekao je Petković.

"Sve je to režirano mnogo ranije u Prištini", dodao je on, prenosi Tanjug.

KFOR pažljivo prati situaciju na KiM

Iz KFOR-a je danas poručeno da idalje prate situaciju na KiM, a sve u saradnji sa lokalnim i međunarodnim bezbjednosnim organizacijama.

"U skladu sa svojim mandatom UN-a, KFOR ostaje snažno posvećen bezbjednosti, spreman da usvoji neophodne mjere da bi se očuvala bezbjednost na KiM", saopštili sun a svom Twitter profilu.

Podsjećamo, KFOR je sinoć situaciju na KiM ocijenio kao napetu, da je pomno prati, te da je spreman da interveniše ako stabilnost bude ugrožena.

Selakovic: Neprihvatljive jednostrane akcije, Srbija će pobediti

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da su, ako postoje pregovori kao diplomatski način za rješavanje pitanja između Beograda i Prištine, neprihvatljive jednostrane akcije koje nailaze na skromne reakcije, a ne i na čvrste osude, i poručio da vjeruje da će razum, odnosno Srbija pobijediti.

Selaković je rekao da situacija na KiM danas djeluje malo mirnije, ali da je i dalje krhka, a kao poseban razlog za to naveo to što je "neko uspostavio jednostranost kao ključni princip za rešavanje problema".

"Ako imamo pregovore, kao diplomatski način da rešimo sva pitanja koja postoje između Beograda i Prištine ili da normalizujemo komunikaciju i normalizujemo situaciju, onda nije ni normalno ni prikladno ni prihvatljivo imati jednostrane akcije koje će naići samo na neke skromne reakcije nekih država, bez ikakve suštinske i čvrste osude", rekao je Selaković.

On je podsjetio da Srbi na KiM nisu mogli da učestvuju na referendumu o ustavnim promjenama 16. januara ove godine, kao ni na predsjedničkim i parlamentarnim izborima 3. aprila ove godine.

"Sve su to bile jednostrane odluke", naglasio je Selaković.

Selaković je ukazao da nije riječ samo o ličnim kartama i registarskim oznakama, "već o načinu ponašanja".

"Ako je neko zaista usmeren ka tome da traži mirno rešenje za sva postojeća pitanja onda taj ne bi trebalo da se ponaša na način na koji se ponasao sinoć i čvrsto verujem da će razum pobediti, što znači da će Srbija pobediti", zaključio je Selaković.

Plenković o stanju na KiM: Apelujemo na mir i dijalog

Hrvatska apeluje na mir i dijalog, rekao je danas premijer Hrvatske Andrej Plenković povodom posljednjih događaja na sjeveru Kosova i Metohije.

"Što se tiče Vučića i Kosova, to pitanje registarskih oznaka je na dnevnom redu već dugo. Mi apelujemo na mir i dijalog, to je naša generalna politika i mislim da na tome treba istrajati", rekao je Plenković, prenose mediji.

Rekao je i da mu se čini da je, kako je rekao, "tamo bilo realno manje napeto nego što je izgledalo".