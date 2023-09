Ukrao identitet milionera i pokušao mu uzeti novac, pravdao se da je otpušten jer je Srbin

ZAGREB - Pakračanin sa zagrebačkom adresom Darko Kljaić (64) iza sebe ima impresivan opus krivičnih djela, presuda i boravaka u zatvoru.

Zbog posljednje u nizu osuđujuće smicalice, kojom se pokušao na vrlo inovativan način - krađom identiteta i transformacijom izgleda sa silikonskom maskom - domoći više od 1,5 miliona evra, Kljaić je osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora.

Iako je priznao djelo koje je počinio dok mu je na snazi bila potjernica, sve je te poteze, sudeći prema odbrani, svalio na svoje loše zdravlje, na strah od starosti i tvrdnje da je prije 35 godina dobio otkaz na poslu jer je Srbin iako je rođen u Hrvatskoj i ima hrvatsko državljanstvo.

"Već dulje vrijeme u teškoj sam materijalnoj situaciji. Loše sam po pitanju zdravlja i 64 su mi godine. Uspaničio sam se za svoju starost i to je razlog zbog kojeg sam počinio ta kaznena djela. Zapravo, nisam ih htio učiniti u ovom opsegu, nego manjem, kako bih se osigurao za starost. Pokušao sam dignuti 18 do 19 milijuna kuna, ali mi je bilo dovoljno oko 50.000 kuna. Do 90-ih sam radio i dobio otkaz jer sam Srbin. Iako sam rođen u Hrvatskoj i imam hrvatsko državljanstvo, roditelji su mi srpske nacionalnosti, pa sam se i ja tako izjašnjavao jer sam smatrao to normalnim", uvjeravao je sud Kljaić.

A na daljnje upite suda naveo je i da je bio prisiljen varati, međutim, detalje je odbio otkriti ističući kako se boji za sebe i za život svog sina, prenosi Jutarnji.hr.

Do ove presude Kljaić je u posljednjih šest godina čak sedam puta pravosnažno osuđen zbog prevara i jedne u sklopu zločinačkog udruženja, te su mu sve presude objedinjene troipogodišnjom kaznom. Svim je tim prevarama zgrtao stotine hiljada kuna, a strah od siromaštva pod stare dane kod njega ne jenjava.

Istraga je pokazala da je Kljaić vrlo zavidnih organizacionih vještina, isplaniranih do najsitnijih detalja. Uložio je znatan trud da se domogne svih podataka preduzetnika Damira H., kojeg nije poznavao i koji je tog trenutka bio na drugom kraju svijeta, ali je očito dobro znao da mu je bankovni račun “težak”. Plan je pokrenuo 2019., kada je, na neutvrđen način, došao do podataka i fotografije odabrane mete, Damira H., u kojeg se vrlo lako prerušio.

Nabavio je silikonsku masku i leće, pa je, glumeći Damira H., prvo odšetao u II. Policijsku postaju u Zagrebu te prijavio gubitak lične karte, pasoša i vozačke dozvole. Policajci nisu posumnjali na prevaru, pa su mu izdali potvrdu s kojom je već sutradan, 23. aprila 2019., otišao u Sektor upravnih poslova kako bi ishodio dokumente na ime Damira H. Pritom s lica nije skidao masku.

S dokumentima koje je ishodio u hitnom postupku otišao je u poslovnicu Zagrebačke banke te na šalteru kao Damir H. zatražio isplatu 1,2 miliona evra i milion kuna. Bankarskoj službenici predočio je lažni pasoš, a ona je odlično reagovala kontaktiravši ličnu bankarku pravog Damira H., visine gotovo dva metra. Ubrzo su spoznale da je u poslovnici varalica visok oko 160 cm. Policija se odmah digla na noge i uhiapsila maskiranog Kljaića, koji je, nakon provedena četiri sata pod vrućom maskom, u policijskoj postaji izustio: Ja nisam Damir H., nego Darko Kljaić!”

Zanimljivo je da je upravni referent koji je obrađivao Kljaićev zahtjev za izdavanje pasoša na tuđe ime uočio da je bio neuredan i bijelih ruku, a kad mu je ukazao na to da se poprilično promijenio gledajući njegove prijašnje fotografije, varalica je prokomentarisao: “Čujte, ja sam jako bolestan”. I upravo zbog tog “očitog” bolesnog stanja, od prevaranta nije tog puta uzeo papilarne linije obje ruke, zadovoljivši se prijašnjima. I drugi u tom lancu držali su ga, kako se ispostavilo, zbog bolesti na distanci.

Datuma kad mu je pasoš poništen mimo njegova znanja, Damir H. sjećaće se zauvijek jer je tih dana s porodicom bio na proputovanju po Tajlandu i Kambodži.

“Nakon povratka iz Kambodže u Tajland bio mi je zapriječen ulazak. Moja obitelj i prijatelji su prošli, a ja sam zapeo na tom tranzitnom letu. Policija mi je rekla da mi je Interpol suspendirao putovnicu. Pokazali su mi rješenje Interpola na aerodromu u Bangkoku i da mi je putovnica nevažeća. Nije mi bilo ništa jasno. Htjeli su me deportirati u Kambodžu, ali sam odbijao. Navečer tog dana zvala me osobna bankarica iz Zagreba i pitala me gdje sam. Odgovorio sam joj da sam na Tajlandu, ali nije mi rekla ništa konkretno o problemu.

Kad sam napokon uspio doći do Hrvatske, dočekala me poruka da se javim u Heinzelovu. Inspektor mi je objasnio što se dogodilo, pokazao mi masku koju je nosio počinitelj i koja je jako ličila na mene. Ostao sam šokiran. Ni danas mi nije jasno kako je netko mogao izdati dokumente bez ikakve provjere identiteta i kako se došlo do broja moje vozačke koju nikad nikome nisam davao", ispričao je istražiocima Damir H., kojeg je cijela ta neugodnost stajala 2500 evra zbog troškova nove avionske karte i hotela.