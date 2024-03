Umalo tuča na sjednici Skupštine Crne Gore (VIDEO)

CETINJE - Sjednica Skupštine Crne Gore u zgradi Prijestonice prekinuta je nakon incidenta.

Naime, u toku izlaganja poslanika DPS-a Oskara Hutera došlo je do verbalne rasprave, a potom umalo i do fizičkog obračuna.

Akteri incidenta primarno su bili Huter i poslanik DNP-a Milan Knežević, navodi Pobjeda.me.

Upućene su brojne uvrede, a ostali poslanici spriječili su teži incident.

Pored toga pristalice opozicione Demokratske partije socijalista na protestu na Cetinju napali su topovskim udarima i petardama poslanike koalicije Za budućnost Crne Gore, piše Borba.me.

Na ovaj napad poslanici ZBCG su, navodi se, odgovorili podizanjem tri prsta.

U grupi napadnutih poslanika ZBCG, dodaje se, bili su Jovan Jole Vučurović, Milun Zogović, Vladislav Bojović i Jelena Božović.

Grupa Cetinjana okupila se na protestu, zbog revolta prema predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandić.

Mandić je, kako je javila RTV Cetinje, u zgradu Skupštine Prestonice ušao nešto prie 10 sati.

Učesnici protesta uzvikuju "Mandiću fašisto", psuju mu "majku četničku" i dobaciju da je Mandić izdajnik i da mu nije mesto na Cetinju.

Portal piše da je napadnut i predsjednik Demokrata Aleksa Bečić.

Okupljeni se nalaze oko 100 metara od zgrade Skupštine Prestonice Cetinje, gdje se održava sjednica Skupštine Crne Gore.

Prema pisanju Pobjede, na Cetinju je od jutra vidljivo povećano prisustvo policije, a ispred zdanja u kome se održava sjednica Skupštine Crne Gore formiran je "živi zid".

Okupljeni su istakli transparente na kojima je između ostalog piše: "Naša vatra ne sagorijeva"; "Dalaj Lama iz Kristala"; "Nećemo Putinove lame na čelu države"; "Crna Gora je za EU"; "Sve gore od gorega".

Predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić rekao je na početku današnjeg prvog proljećnog zasjedanja u Skupštini Prestonice Cetinje da se osjeća ugodno i da ima posebnu odgovornost da bude na visini zadatka, kakvu zaslužuju Cetinje i Crna Gora.

Pristalice opozicione Demokratske partije socijalista, kojoj je Cetinje glavno uporište, organizovale su protest revoltirani dolaskom predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandićem, kojeg nazivaju fašistom.

"Imate privilegiju da su vaši preci stvorili Crnu Goru i da se sva današnja CG okupljala oko ovog velikog grada. Naši preci koji nisu Cetinjani, prepoznavali su tu iskru slobode i prihvatali da zajedno sa vašim precima grade državu Crnu Goru. Nisam siguran da su ovi koji protestuju svi Cetinjani, jer gledajući taj broj oko Skukštine, mislim da to nije volja većinskog Cetinja", rekao je Mandić.

Vaspitavan je, kazao je, da na Cetinju žive ljudi, koji bi se mogli nazvati "nadljudima".

"To što danas grupa ljudi, neću reći Cetinjana, troši kredit i to veliki kredit svojih predaka, to je njihov izbor i neka nastave tako da rade. Iskazujem poštovanje svakom građaninu Cetinja, politika pomirenja koju promivišem nema alternativu to je politika koja nas vodi napred a ko hoće da bude zarobljenijk starih priča podela i omraza neka nastavi to da radi", rekao je Mandić.

Istakao je da poštuje različitost mišljenja, većinsku volju koja je iskazana na izborima i pozvao one koji dijele Crnu Goru da to ne rade.

"Potrebno je okupljanje oko ciljeva, a cilj je da Crna Gora bude deo Evropske unije, da vladaju mir i stabilnost", poručio je Mandić.

