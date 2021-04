Umjeren potres kod Drniša

ZAGREB - Umjeren zemljotres jačine 3,3 po Rihterovoj skali zabilježen je jutros kod Drniša, saopštila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku zagrebačkog Prirodno-matematičkog fakulteta.

Seizmografi su potres registrovali u 5:57 minuta, a epicentar je bio kod Peručkog jezera, 22 kilometra istočno od Drniša.

Zemljotres se osjetio i u dijelovima BiH.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar objavio je da je ovo šesti zemljotres na području Hrvatske u posljednjih 51 čas.

