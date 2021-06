Umjeren potres kod Petrinje

ZAGREB - Zemljotres jačine 3,5 stepeni Rihterove skale registrovan je noćas na području Petrinje.

Potres je registrovan u 1.23, a epicentar je bio osam kilometara južno od Petrinje, objavila je Seizmološka služba.

Intenzitet u epicentru bio je četvrti-pet stepen evropske makroseizmičke skale - EMS.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/W2wXmq8o7v