U jednoj zagrebačkoj bolnici u četvrtak je umrla sestra Gorana Ivaniševića Srđana. Imala je 52 godine.

Još davne 1988. godine dijagnostfikovana joj je leukemija, a umrla je juče nakon što je ujutro operisana. Kako prenosi Index, operisali su joj srce. Imala je troje djece.

Novinaru 'Timesa' Goran Ivanišević je početkom 2000-ih priznao da je osamdesetih počeo igrati za sestru oboljelu od raka, devedesetih za Hrvatsku u ratu, a onda više nije imao za koga ni za što.

"Možda konačno za sebe?" podsjetio ga je novinar. "Možda", rezignirano je odgovorio Zec. "Ali ja ne volim sebe baš toliko".

Bolest otkrivena davne 1988. godine

"Jedan od najgorih dana u mom teniskom životu dogodio se koncem 1988. godine. Pripremao sam se za put u Australiju gdje sam planirao igrati kvalifikacije u Adelaideu i potom kvalifikacije Australian Opena i možda nastupiti na juniorskom turniru. Prije nego što sam krenuo na put, otac mi je rekao da mi je sestra bolesna, da je liječenje skupo, da on ostaje doma i da ću biti sam. Ja te noći nisam spavao, a sljedeći dan sam otputovao u Australiju i tamo izgubio u završnom krugu kvalifikacija u Adelaideu, ali ušao sam kao sretni gubitnik i stigao do četvrtfinala. I u Melbourneu sam prošao kvalifikacije i također stigao do četvrtfinala. Juniorski turnir nisam ni igrao. U svakom slučaju, sav taj nagradni fond koji sam zaradio u Australiji ponio sam u kešu, stavio ga u jaknu od koje se nisam odvajao sve do dolaska kući. I zbog toga nisam spavao u avionu. Onda sam došao ocu i rekao: 'Evo ti pare, evo ti i jakna, samo da se mogu konačno naspavati'", ispričao je Ivanišević početkom ove godine za TV Ekran.

Prema informacijama iz medija radilo se o otprilike 200.000 kuna (oko 27.000 evra) koje je dao za sestrino liječenje.