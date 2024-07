Unuk odveo babu u banju, ona nestala

Unuk je prije par dana rešio da svoju baku obraduje i pošalje je u Banju Koviljaču na odmor.

Odvezao ju je, smjestio u apartman i sve se činilo idilčno dok, sutradan, nije dobio poziv policije. Javljaju mu da je baka nestala, od nje ni traga, telefon isključen. Međutim, niko nije slutio šta se zapravo krije iza njenog nestanka.

Nesvakidašnju priču koja je počela kao drama, a završila se kao simpatična anegdota ispričao je za Telegraf.rs unuk koji je istakao da mu nimalo nije bilo svejedno kada je saznao da je baba, bukvalno, preko noći nestala.

"Pritisak mi je na 200 otišao. Spremio sam se i sačekao oca da odmah krenemo u banju da i mi tražimo babu. Ubrzo, usledio je novi poziv", počeo je sa pričom mladić čije je ime poznato redakciji.

Da policija nije sjedila skrštenih ruku upravo je potvrdio ovaj poziv, i to inspektora, koji je mladiću javio da su utvrdili da se baba ukrcala na autobus za Loznicu.

"Pregledali su kamere gde je sve išla i na kraju su utvrdili da je u Loznici na autobuskoj stanici sačekao jedan stariji gospodin", priča ovaj momak.

I sam iznenađen saznanjima ostaje u bunilu, jer nije imao pojma ko je uopšte čovjek sa kojim se našla. Uporno je zove, pokušava da je dobije, ali uzalud. Ipak, nekoliko trenutka kasnije dobio je dugo očekivani poziv.

"Javljam joj se ja i kažem "gde si bre ludačo" bio sam vidno iznerviran, a ona meni kaže "evo me jedem kolače u nekoj poslastičarnici u Loznici sa jednim dedom". A onda sam se odjednom setio koliko me je prethodnih meseci zvala da joj podešavam društvene mreže jer je trebala da se javi nekom čoveku", nastavlja on.

Kako ovaj sagovornik navodi, baba mu je stalno pričala o nekom dedi iz Loznice sa kojim se nije vidjela još otkad je otišla iz sela 1959. godine.

"Pitao sam je "Jel' znaš ti šta si nam napravila jer si otišla i nisi se javila, pa si još i isključila telefon", priseća se razgovora.

Ipak, zbog odgovora babe koji će uslijediti, mladić će shvatiti da je ona cijelo ovo putešestvije pažljivo isplanirala.

"Rekla mi je da nije htela da je niko zivka i smeta, pošto je pitanje da li će se ikada više opet videti jer su stari. Bili su mnogo dobri drugari, ali su se rastali kad su se raselili po gradovima i više se nikada nisu videli", pojašanjava unuk.

Za par dana on će opet ići put Banje Koviljače, a kako kroz osmjeh kaže, ako se čuje da je neki unuk poludio zbog babe od 82 godine, to će sigurno biti on.

"Sad sam pozvao društvo malo da dođe da probamo kajsiju, pošto sam je ohladio, da proslavimo pronalazak babe. Ipak žena ima bolji ljubavni život od mene", našalio se.

Bilo kako bilo, najvažnije je da su svi akteri priče živi i zdravi, a da ništa nije nemoguće kad postoji volja obje strane potvrđuje upravo ova priča.

