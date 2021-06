Upao u septičku jamu, tijelo izvučeno nakon 17 sati

Tijelo Branka V. (64), koji je u ponedjeljak po podne upao u septičku jamu u Ulici Žarka Samardžića u Surčinu, izvučeno je tek u utorak oko 13 sati, a akcija izvlačenja trajala je punih 17 sati.

Brankov prijatelj Ivan T. (41), koji mu je u ponedeljak prvi priskočio u pomoć i pokušao da ga izvuče iz jame duboke četiri metra, nalazi se u bolnici u lošem stanju.

Kako kažu komšije nastradalog, on je prije oko mjesec dana došao kod porodice u Surčin iz Sjeverne Makedonije, gdje je živio i radio.

"Branko je hteo da vidi u kakvom je stanju septička jama, tačnije da li preliva. Spustio se unutra merdevinama. Međutim, nešto je pošlo po zlu, nije valjda mogao da izađe, jer ga je smrad, odnosno gas ošamutio, pa je komšija Ivan pritrčao da ga spase. Ivan se vezao kanapom i ušao u rupu, u nameri da izvuče prijatelja", prepričava dramu komšija Dragoljub Marković, koji je pokojnom Branku bio i dobar prijatelj.

Pretpostavlja se da su i Branko i Ivan brzo ostali bez svijesti.

"U ponedeljak oko 19.30 bila sam u bašti i čula sam strašan vrisak. Mislila sam da su deca i pomerila sam se da vidim. Onda su počeli ženski krici da odzvanjaju, takve krike u životu nisam čula, nikad neću da ih zaboravim", kaže komšinica i nastavlja:" Komšija je pošao da mu pomogne, međutim, i njega su jedva spasli, zahvaljujući tome što je bio vezan tim kanapom. On je sada na VMA, bore mu se za život. Verujte da mi je toliko žao, kao da smo rođeni rod", priča komšija.

Vađenje tijela Branka V. zakomplikovalo se, bili su angažovani vatrogasci, kao i ronioci-spasioci. Vatrogasci su, kako kažu komšije, juče morali da lome dio betona kako bi došli do tijela, a prethodno je angažovana i cisterna za pražnjenje septičkih jama.

Oko 13 sati tijelo je izvučeno.

"Čim ga odmah nisu izvukli, znali smo da je mrtav. Nije imao šanse, unutra su ta isparenja od otrovnih gasova valjda toliko jaka...", pričaju mještani.

Komšija Ljubinko Šimšić koji živi skoro pod istim krovom sa porodicom Branka V. objašnjava šta je prethodilo tragediji.

"To su zajedničke jame ima ih tri. Tog dana je bio čovek sa cisternom da očisti jame. Izvukao je dve cisterne. Kada je otišao Branko je hteo da proveri da li su čisti ti prelivnici. Spustio je merdevine i počeo da silazi. Ubrzo je upao jer je ostao bez svesti. To su primetile komšije i jedan od njih , Ivan T. je odmah pritrčao vezao se kanapom koji je držao treći čovek i pokušao da dođe do Branka. Međutim, kako je sišao tako je ostao bez svesti. Brzo su ga izvukli. Nije mogao ništa da kaže samo je odmahnuo rukom. Čujem da je u mnogo lošem stanju", priča Šimšić i dodaje da je Ivan T. prije mjesec dana dobio bebu.

Kako je objasnio Branko V. je iza sebe ostavio suprugu, odraslu djecu i unuke.

"Jedna kćerka mu je trudna u šestom mesecu trudnoće ...", kaže sagovornik Kurira.