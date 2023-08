Upit za cijenu prerastao u tuču taksista

SPLIT - Juče su u Splitu na Gatu Sv. Duje policijski službenici postupali vezano uz narušavanje javnog reda i mira između dva muškarca, 49-godišnjaka i 28-godišnjaka.

Prema neslužbenim informacijama, napad se dogodio oko 07.45 sati na području gdje licencirani taksisti plaćaju koncesiju. Tu dolaze i oni koji ne plaćaju koncesiju već rade "na crno". Tenzije među vozačima taksija već mjesecima postoje, a bilo je samo pitanje vremena kad će eskalirati.

"Obojica su zadobili lakše tjelesne povrijede. Dvojica muškaraca su, nakon što im je pružena ljekarska pomoć, dovedeni u prostorije policije i nad njima je sprovedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da su svojim ponašanjem ostvarili obilježja prekršaja iz člana 6 Zakona o prekršajima protiv javnog rada i mira i protiv njih će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom opštinskom prekršajnom sudu u Splitu. Takođe, izdana im je i naredba o određivanju mjere opreza - zabrana približavanja jedan drugome u trajanju od osam dana" potvrdili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Mijo Puljiz (49), jedan od onih koji plaća koncesiju, učesnik je okršaja koji se dogodio u jutarnjim satima.

"Od 07.00 do 09.00 u trajektnu luku dolaze brodovi, katamarani, domaći brodovi, brodovi iz Italije itd. Bude jako prometno, a mi se podijelimo ko će gdje i pokrijemo tih stotinjak metara.

Imamo taksi stanicu ispred zgrade 'Jadrolinije' i plaćamo koncesiju za to. Tu dolaze i oni koje mi zovemo 'crnjaci'. Oni imaju dozvole, međutim, ne smiju dolaziti tu jer ne plaćaju koncesiju. To je kao da ja dođem na aerodrom ili vozim u Zagrebu gdje ne plaćam koncesiju, pa odmah bi me uhapsili. Jedino u trajektnoj luci to prolazi jer tamo nema nikakvog reda ni pravila.

Taj dan došli samo ujutro na posao, na našu lokaciju. S jedne strane smo stali nas dvojica, a s druge strane dva 'crnjaka'. Oni dođu pola sata do sat vremena ranije i nude usluge taksija. Naša cijena je 60 evra do aerodroma, a ponekad ćemo voziti i za 50. Oni se ne drže tih cijena, voze za 150, 200 evra i uzimaju goste koji ne pitaju za cijenu već se samo ukrcaju. Obično bude problema kasnije kad im oni izdaju račun.

Nakon što su 1. avgusta čekali da se gosti s brodova iskrcaju, incident se dogodio kad je jedan turista upitao za cijenu taksija", prepričao je Mijo.

"Jedan ovako imućniji gost je zatražio taksi, a ja sam mu rekao da je cijena do aerodroma maksimalno 60 evra. Ovaj 'crnjak' se počeo derati i govoriti: 'Ti ćeš meni spuštat cijenu'!", priča Mijo kako je počeo fizički obračun.

Nakon toga se, kaže, sve odvijalo brzo.

"Sve se događalo na ulici, tu su prolazili ljudi, turisti i neko od prolaznika nas je razdvojio. Sve se odvijalo brzo i bilo je dosta šokantno sve skupa. Dobio sam ogrebotine po licu i primio sam udarce. Imam 50 godina, a taj momak je dosta mlađi od mene, viši je, snažniji i jači. Nakon što nas je neko od prolaznika razdvojio, vratio sam mobilni ovome koji me napao i otišao do svoga auta."

Ovaj vozač zatečen cijelom situacijom, odlučio je otići u Hitnu pomoć da provjere da li je sve u redu.

"Otišao nam na hitnu radi sebe, ali onda su oni po službenoj dužnosti zvali policiju. Svjedoci su otišli, uglavnom stranci, i tako smo ostali samo moj napadač i ja. Moja riječ protiv njegove. Moram pohvaliti mlade policajce koji su cijelo vrijeme bili s nama. Jako su brižni, pomagali su na hitnoj, cijelo vrijeme su bili uz nas dok smo bili privedeni, dodavali su nam vodu, brinuli se da nam olakšaju cijelu situaciju koliko mogu."

Bruno Frkić, predstavnik taksista koji plaćaju koncesiju, takođe je komentarisao cijelu situaciju iz svoje perspektive.

"Došli su neki turisti i pitali su koliko će koštati taksi do aerodroma. Vozač koji plaća koncesiju reka je 'ne bi tribalo bit više od 60 evra i onda ga je onaj 'crnjak' počeo napadati. Tako je počela tuča. Ja sam tamo doletio naknadno. Tog mog kolege već nije bilo, a ovaj drugi govori da ga je on napao, ali nema šanse. Mijo ima četvoro djece, nije u životu rekao ružnu riječ, a ovaj ga je tukao nogama, završio je na hitnoj. Bagra!" ljutito je pričao Bruno.

Sve se to događalo u području gdje se plaća koncesije gdje se bore oko vožnji, odnosno na Gatu Sv. Duje ispred carinske policije, kamera i gostiju.

"Nasrnuo je na njega, ispred svih, turista, ispred Lučke uprave koja četiri mjeseca toleriše to divljaštvo. Neovlašteno dolaze, a oni ne preduzimaju ništa! Kažu da ga je iscipelario na podu, sad ćemo vidjeti, policija je uzela kamere, Lučka uprava ignoriše sve."

Problem je kompleksan, ali u suštini se svodi na jedno pitanje kojeg postavlja Bruno:

"Kako možeš izdati koncesiju za nešto šta ne kontrolišeš?! Oni tu vise bez dozvola, kradu vožnje i pljačkaju turiste. A oni koji su organizatori, cijela Lučka uprava i Vice Mihanović. On je ili beskrajno bezobrazan ili je korumpiran, trećeg nema!

Ruše ugled grada Splita, to su štetočine. Pala je krv, a oni i dalje ne reaguju! Na aerodromu su svi dobili mejlove i tamo postoji neki red, ovdje je totalni haos! Je l‘ ja trebam nositi čekić na posao? Ovo je Divlji Zapad!", govori predstavnik vozača koji se usput izvinjava novinaru "Slobodne Dalmacije" što prebrzo priča jer je, kaže, jako emotivan oko ove teme.

Proteste su pokušali organizovati 1. jula, pa ponovo 15. jula, ali bezuspješno.

"Pokušali smo organizovati protest, a čak je i policija bila na našoj strani, dozvolili su nam, ali su rekli da ne mogu puno bez podrške Lučke uprave. Lučka uprava je rekla da će organizovati protest, ovo, ono, ali to je sve bilo kupovanje vremena. Lučka uprava se prepala i lagali su nam, mukte je obećati nešto, a ne ispuniti."

Još je dodao:

"To se rješava na dva načina: dodatna zaštitarska služba ili da se pošalju službe zadužene za to, neko ko prati koncesiju. Pravna služba. Treba sastaviti dopis, potpisati i to sprovest u djelo. Sve što se događa, ne događa se zahvaljujući Vici Mihanoviću, nego usprkos njemu" predlaže Bruno u nadi da će napokon neko nešto preduzeti, .