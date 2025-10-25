Upozorenje na toplotni talas usred oktobra: Budite veoma obazrivi

BEOGRAD - Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je toplotni talas u trajanju od najmanje 5 dana u tri dijela Srbije.

Toplotni talas će biti na snazi od 29, odnosno 30. oktobra.

Iako je za početak naredne sedmice najavljen pad temperature i dosta kiše, kraj nedjelje donijeće nam lijepo i sunčano vrijeme.

Kako se vidi na meteoalarmu sajta RHMZ, toplotni talas najavljen je 29. septembra za Banat i 30. septembra za Bačku i Kosovo i Metohiju. "Topli talas u trajanju od najmanje 5 uzastopnih dana. S obzirom na intenzitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena", stoji na sajtu RHMZ.

Ipak, iako je najavljen toplotni talas, to ne znači da će temperature biti usklađene onim ljetnjim kada je ova pojava na snazi, već da će biti natprosječne za ovo doba godine.

Kako je ranije najavio meteorolog amater Marko Čubrilo, nakon utorka očekuje se jačanje anticiklona, stabilizacija i otopljenje koje bi prema trenutnim podacima moglo da traje do 8. novembra, a jače zahlađenje ne očekuje se prije 10. novembra.

Ipak, prije toplog talasa Srbiju očekuje velika količina kiše i zahlađenje na koje je RHMZ već upozorio.

"U nedelјu posle podne i uveče, kao i tokom noći i u ponedelјak ujutru na jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje veća količina padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, ponegde i do 70 mm (70 litara po kvadratnom metru)", navodi se u upozorenju RHMZ, prenose mediji iz Srbije.

