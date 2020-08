Upozorenje u Hrvatskoj: Sistem je pred pucanjem

ZAGREB - Zbog sve većeg broja zahtjeva za testiranje na korona virus u Hrvatskoj se na rezultate čeka tri dana, a nekada su bila dovoljna 24 sata.

Samo u posljednjih nedjelju dana u Hrvatskoj je više od 1.600 ljudi zaraženo korona virusom, a epidemiolog Branko Kolarić, član savjeta Vlade ističe da je sistem već sad preopterećen.

"Sistem je preopterećen, imamo povećanu potražnju za testiranjima, a to nije dobro. Ne veseli me da to čujem i nadam se da ćemo povećati kapacitete za testiranje", rekao je Kolarić sinoć za televiziju RTL.

Navodi se da je u posljednjih 14 dana procenat pozitivnih u odnosu na testirane viši od 11 odsto, a da Svjetska zdravstvena organizacija kaže da, ako je više od pet odsto, zemlja nema epidemiju pod kontrolom.

"Mi u zadnjih 14 dana stvarno imamo povećan broj zaraženih i nismo sretni s epidemiološkim pokazateljima. Sada smo u velikom riziku da bi stvar mogla izmaći kontroli ako ne budemo ponovno napravili sve ono što treba: dovoljno testiranja, izolacija pozitivnih i samoizolacija kontakata, a za sve građane fizička distanca", kazao je Kolarić.

Tamo gdje se to ne može, nošenje maski, rekao je on, prenio je "SEEbiz".

Iako zasad nema toliko bolničkih slučajeva, Kolarić kaže da bi se bolnice, s obzirom na ovo ubrzanje epidemije, opet mogle puniti.

"Imamo mlade zaražene osobe koje imaju lakše kliničke slike, ali s obzirom na ovo ubrzanje epidemije i povećanje broja zaraženih, nije za neočekivati da bi se opet mogle puniti bolnice, a onda smo u problemu", ocijenio je hrvatski epidemiolog.

On smatra da imunitet krda, odnosno kolektivni imunitet, za sada ne pokazuje efikasnost.

"Pristalica sam da mi ovo zaražavanje stavimo pod kontrolu i da čekamo efikasnu vakcinu koja bi trebalo da dođe uskoro", rekao je Kolarić.