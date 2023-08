Upozorenje za turiste: Otrovna vrsta riba viđena na više lokacija u Jadranu

Hrvatski Institut za okeanografiju i ribarstvo upozorio je na pojavu sve većeg broja otrovne ribe poznate kao vatrenjača i dodao da je ta vrsta ove godine zabilježena nekoliko puta na području južnog Jadrana.

"Poznata kao vatrenjača, riba lav ili riba paun, Pterois miles je invazivna indo-pacifička vrsta koja se ističe po štetnosti za lokalne ekosisteme, a ozloglašena je zbog svoje ishrane autohtonim ribljim vrstama i brzog širenja na kolonizovanim područjima Sredozemlja", navedeno je u objavi Instituta.

Istaknuto je da su sve bodlje na tijelu te ribe otrovne i da se kod uboda javlja izuzetno jak bol, pa su mogući i ozbiljniji simptomi i u slučaju uboda preporučuje se odlazak kod ljekara.

"Srećom, kao što je slučaj i kod ostalih jadranskih riba s otrovnim bodljama, otrov je termolabilan, što znači da se može neutralizovati toplotom i to najbolje utapajući ubodeno mjesto neposredno nakon uboda u vodu temperature 40 do 45 stepeni 30 do 90 minuta, uz oprez da ne dođe do opekotina", napominje se u saopštenju, prenosi b92.

Iz Instituta dodaju da je ova vrsta prvi put zabilježena u Jadranskom moru 2019. godine, a najsjevernije mjesto na kom je pronađena bilo je kod Visa 2021. godine.