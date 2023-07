Uprkos crvenoj zastavici ušao u vodu: Tragedija u Crnoj Gori jedva izbjegnuta (VIDEO)

Veliki talasi duž obale Crne Gore, odnijeli su već jedan život, ali čini se da kupači i dalje nisu svjesni ozbiljnosti situacije kada je na snazi crvena zastavica koja se odnosi na posjetioce na plaži.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" pojavio se video snimak snimljen u Čanju, a na kojem se vidi kako grupa muškaraca spašava plivača iz velikih talasa.

Kako se navodi u opisu video snimka, on je uprkos zabrani riješio da uđe u vodu, nakon čega je upao u nevolju.

"Mladići u Čanju spasli kupača koji uprkos upozorenjima i istaknutoj crvenoj zastavici zaplivao u velikim talasima", navodi se u opisu snimka.

U komentarima koji su nastupili veliki dio pratilaca je osudio postupak odraslog muškarca.

"Da je sreće da se uvede novčana kazna za kupače, pa ga ne bi ulazili u vodu dok je crvena zastava. Ovako dovode i svoj, a i druge živote u opasnost", glasio je jedan od komentara sa najviše pozitivnih rekacija.

Međutim, najveću pažnju su izazvale riječi mladića koji je jednom prilikom i sam bio u borbi sa talasima, prenosi Espreso.

"Jednom su me, ne mojom krivicom uhvatili talasi u Budvi. Bukvalno ne znaš gdje ti je glava koliko te kotrljaju talasi, a doći do vazduha nemoguća misija! Sljedeće čega se sjećam - ležim u pijesku polusvjestan. Ljudi ne igrajte se glavom", napisao je on.