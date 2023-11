Urednik Informera otkrio kako je udario djevojku na pješačkom prelazu

BEOGRAD - Ja sam izazvao saobraćajnu nesreću u Žarkovu, kolima sam udario devojku S.A. (30). Celu noć razmišljam o tome što se desilo, na dve sekunde sam pomerio pogled sa puta kako bi promenio radio stanicu i onda se desilo šta se desilo za šta nema opravdanja.

Dragan J. Vučićević ovako je opisao ono šta se desilo u utorak uveče u naselju Žarkovo u Beogradu.

Kako kaže, njegova obaveza je da obavijesti javnost o svemu što se desilo.

"Odmah sam izašao i pružio prvu pomoć, dobro je što je taj pešački prelaz bio pokriven kamerama. Na nekim mrziteljskim medijima se širi kako nisam hteo da pomognem i kako sam vikao na ljude, što nije tačno. Odmah sam pozvao policiju i hitnu pomoć, rekli su mi da ne smem da pomeram devojku u slučaju da ima povrede kičme", istakao je on za Infomer.

Rekao je da je devojku pokrio jaknom, a neko iz obližnje pekare joj je donio ćebe.

"Hitna pomoć je brzo stigla i imobilisala devojku, bio sam sve vreme pored nje i plašio sam se da ne zaspi. Policajci su sa nadzorne kamere skinuli snimak na kome se vidi kako je nastao udes. U gradu je bila velika gužva zato sam išao preko Banovog brda. Hvala bogu što sam sporo vozio, a ispostavilo se da je devojka lakše povređena. Bio sam sinoć i jutros sa njom, ima hematom na jednoj nozi", rekao je on

Naglašava da je velika laž da joj nije ukazao pomoć i da je vikao.

"Odmah sam izašao i pomogao. Alkotestiran sam i negativan je, čim zapisnik bude dostupan objaviću ga. Njoj i njenoj porodici se duboko izvinjavam, snosiću svu odgovornost. Prvo što sam pomislio je da se to desilo mojoj ćerki. Policija me je pitala da li preuzimam krivicu, ja sam je priznao jer jesam kriv. Čuo sam da će biti pokrenuta krivična prijava protiv mene", istakao je on.

Osvrnuo se i na pojedine medijske naslove.

"Nisam vikao, slagali su. Trideset godina vozim i ovo mi se zaista nikada nije dogodilo. Ne drogiram se i nisam bio na bilo kakvim supstancama, a ako bilo ko insistira da se testiram ja ću to uraditi iako ne znam ni kako se taj test radi jer nikada nisam dolazio u kontakt sa tim. Rekli su mi da tragovi droga ostaju u organizmu od nedelju do mesec dana i eto ići ću da se testiram, ako neko to insistira", rekao je on.

