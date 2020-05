Urednik koji je zabranio Cetinskog: "Da razjasnimo nešto, polupismena ruljo"

Urednik radio-stanice Drava koji je zabranio puštanje pesama Tonija Cetinskog, Bojan Horvat, oglasio se jutros na svom Facebook profilu, rekavši da prima gomilu prijetnji zbog toga.

"Pa da razjasnimo nešto, polupismena ruljo, imamo potpuno pravo na svom privatnom komercijalnom radiju raditi što god želimo. Ne možemo nikome zabraniti koga da sluša niti nam je to namjera. No možemo birati glazbu koju ćemo emitirati i kome da odlazi naš novac", napisao je na svom Facebook profilu Horvat.

On je i dodatno objasnio zašto su pjesme Tonija Cetinskog zabranjene.

"Zato što nije svjestan odgovornosti koju ima kao javna osoba i štete koju može prouzročiti. Zato što svojim djelovanjem podriva priglupe teorije zavjere bez ikakvog smisla, zato što danima polupismeno bulazni o čipiranju ljudi i platnom spisku svjetskih moćnika na kojem je po novom i Drava.

Pitate se gdje se stvaraju ti priglupi ljudi koji odjednom znaju sve o cijepljenju, koroni i 5G tehnologiji? Na fejsu Tonija Cetinskog, i njemu sličnih, kada govore i stav zauzimaju oko nečeg o čemu ne znaju ništa. Tamo nastaje vojska debila koja im plješće i koja će bespućima interneta baš poput opasnog virusa širiti dalje netočne informacije i glupave članke", dio je njegove objave na Facebooku.

"Cetinski, Pernar i njihovi psići moraju shvatiti da je ova zabrana rezultat iste one slobode za koju se zalažu. Upali su u zamku dvostrukog standarda - zalažu se za pravo na izbor, no cvile kada to pravo upotrijebi druga strana. Sve što želim jest da mi Cetinski pjeva, a liječnik da me liječi.

I još nešto, počeo sam prikupljati prijetnje koje sam dobio kako bi ih mogao dalje proslijediti policiji, neka se oni bave sa smećadi dalje", zaključio je.