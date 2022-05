Usama Zukorlić o ekshumaciji oca: Potreba za istinom ispred emocija

NOVI PAZAR - Predsjednik Stranke pravde i pomirena Usame Zukorlić izjavio je danas da je ekshumacija njegovog oca muftije Muamera Zukorlića, koja se obavlja radi sudske obdukcije, jako težak tenutak za porodicu, ali da je potreba za istinom i saznanjem o tome kako je on preminuo ispred emocija.

"Prije svega želim da se zahvalim pravosudnim organima Srbije koji su uvažili svaki naš zahtjev, pa i da se formira međunarodna ekspertiza, iako to nije pravosudna praksa, osim tek u drugostepenom postupku", rekao je Zukorlić Tanjugu.

Prema njegovim riječima, pravosudni organi Srbije su uvažili njihovu molbu da se formira tim u kome će učestvovati ekspert iz Sarajeva, direktor sudske medicine profesor Nermin Sarajlić i stručnjak iz instituta za sudsku medicinu iz Hamburga.

Telo Muamera Zukorlića će nakon ekshumacije sa groblja u njegovom rodnom selu Orlju biti prebačeno u harem Altun alem džamije u Novom Pazaru, gdje će ponovo biti sahranjeno nakon obdukcije.

Usame Zukrolić je rekao da je žellja porodice i roditelja pokojnog Muamera Zukorlića bila da se on sahrani u Orlju, ali da će sada moći da se "ispravi greška" i on ukopa pored ostalih uglednih muslimana iz ovog kraja Srbije i zahvalio Islamskoj zajednici Srbije što je to inicirala i odobrila.

On je rekao da zakonska procedura ne dozvoljava snimanje eskhumacije, što je podržao, ali je dodao da će mediji moći da snime čin ponovne sahrane u Novom Pazaru.