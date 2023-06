Uselio na krov zgrade u Zagrebu pa napravio ‘penthouse’: “Imam pečat”

ZAGREB - Na vrhu zgrade u Paljetkovoj ulici u zagrebačkom naselju Prečko izrastao je penthouse, ali ne idiličan kakav se nerijetko viđa na manhattanskim vizurama, već neugledan i opasan, požalila se jedna čitateljka.

Naime, jedan od stanara uselio je u nekadašnju kotlovnicu zgrade koja je, nakon što je zgrada priključena na gradsku toplanu, prenamijenjena u mali stambeni prostor.

Tamošnji podstanar podmirivao je osnovne troškove, ali odjednom je počeo bespravno graditi po terasi na vrhu, postavljajući kojekakve šupe i objekte, pojasnila je čitateljka, a cijelu je priču potvrdio i Zoran Ivičić, predstavnik stanara na ulazu broj 10.

"Između njega i bivšeg predstavnika postojao je nekakav interni dogovor da će on ondje moći stanovati te da će izvršavati i sitne domarske popravke za nekoliko ulaza i svi smo bili načisto s time dok se nije počeo širiti po čitavoj terasi. Dio stanara do gore ne može niti doći jer je ovaj metalnim vratima zatvorio stubište, koje ujedno služi i kao protupožarni prolaz. Čak i mi koji možemo do gore ne usudimo se jer se čovjek toliko proširio da je do ruba prolaz širok jedva pola metra. Pa tu bi samo vrhunski alpinisti poput Stipe Božića ili ekipe iz HGSS-a mogle proći. Tu su plinske boce i sve se bojim kako će biti kad uprži ono pravno ljetno sunce", objašnjava Ivičić.

Domeće kako susjeda ne žele istjerati, već samo uputiti na to da ga neko zaustavi u bespravnom širenju po vrhu zgrade koje predstavlja veliku opasnost, kako za stanare, tako i za slučajne prolaznike u Paljetkovoj, piše Večernji list.

"U nekoliko navrata smo ga zamolili da prestane s time i da ukloni sve što je opasno s vrha zgrade. Nek se dogodi neko jače nevrijeme, pitanje je što će završiti nekome na glavi otpuhati s vrha zgrade. Ne želimo imati nikoga na duši i zato stalno molimo i pokušavamo usmeno iskomunicirati situaciju, ali on za nas nema sluha", govori Ivičić pa dodaje kako su od aprila do danas pravdu krenuli tražiti i službenim putem pa je do njih navratila i inspekcija upravitelja zgrade, Gradske stambeno-komunalne privrede, kao i komunalni redari, ali unatoč uprkos uviđaju konkretnih pomaka, govori Zoran, do sada nema.

Ali Marijan Parlov, stanovnik spornog penthousea ma broju 12 kaže kako je sve napravljeno legalno.

"Sve što se nalazi ovdje sam sam napravio, ali sve je dogovoreno s prošlom predstavnicom stanara. Ona je skupila potpise od suvlasnika da se kotlovnica preuredi i da ja budem taj koji će to gore srediti. Imam sve papire i njezin pečat da sve što sam radio, radio sam prema dogovoru", objašnjava Parlov koji je potvrdio da je obavljao popravke za svoj i susjedne ulaze.

"Nema što nisam napravio za cijelu zgradu, uključujući i sređivanje te kotlovnice. Tu je bilo stvarno svega, igli, smeća i svi su bili složni da ja to sredim", govori Parlov.

A poručuje i kako je sve u potpunosti sigurno i da nema straha da bi nešto moglo pasti s krova.

"Sve sam učvrstio, ma nema šanse da će nešto pasti gore, postavljene su ograde. Uz to, nije istina da sam zablokirao požarne ulaze, pa svatko tko hoće može doći do gore. Lažu kada kažu da sam išao moliti da se tu nešto napravi, to je suludo. Odjednom se svi čude što sam to napravio, a 40 godina o tome nitko nije brinuo i svi su bilo sretni što će napokon biti uređeno", tvrdi Parlov pa dodaje kako od pojedinih sustanara dobija i prijetnje.