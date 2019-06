Uskoro suđenje Zoranu Marjanoviću zbog brutalnog ubistva pjevačice

Suđenje Zoranu Marjanoviću zbog sumnje da je brutalno ubio svoju suprugu, pjevačicu Jelenu Marjanović u aprilu 2016. godine moglo bi da počne već početkom jeseni, saznaje "Blic".

Viši sud u Beogradu potvrdio je juče optužnicu protiv Marjanovića zbog ubistva supruge. Na ovo rješenje Marjanović i njegovi branioci imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u roku od tri dana od prijema rješenja.

"Ispitujući optužnicu Višeg javnog tužilaštva, krivično vanpretresno veće je stalo na stanovište da prikupljeni dokazi tokom predistražnog i istražnog postupka daju dovoljno osnova za zaključak da je okrivljeni opravdani sumnjiv da je izvršio krivično delo koje je predmet optužbe", saopštio je Viši sud.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste što će ga on najvjerovatnije dočekati na slobodi, iako će mu se suditi za krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora do 40 godina.

"Zasad nema razloga za hapšenje optuženog Zorana Marjanovića. Nakon žalbe njega i njegovih branioca očekuju se detalji potvrđene optužnice, kao i datum početka suđenja" - dodaje izvor Blica.

Prema optužnici, Zoran Marjanović je suprugu Jelenu ubio 2. aprila 2016. godine na svirep i podmukao način dok je u neposrednoj blizini mjesta na kojem je pjevačica „Granda“ usmrćena stajala njihova maloljetna kćerka.

On je optužen da se sa sada pokojnom suprugom i maloljetnom kćerkom Janom 2. aprila 2016. godine oko 17 sati dovezao na nasip u Borči. Jelena je otišla da trči, a on je ostao sa kćerkom. Međutim, iskoristivši Jelenino povjerenje, Zoran ju je namamio da se spuste u podnožje nasipa na kanalu, dok je dijete ostalo na nasipu, navodi se u optužnici. Kada su se spustili do kanala, Zoran je Jelenu najprije ubo oštrim predmetom u glavu i u desni lakat, nakon čega je Jelena počela da bježi travnatom površinom.

Tada je, prema optužnici, izgubila patiku i mobilni telefon, kao i gumicu kojom joj je bila vezana kosa. Međutim, Marjanović ju je sustigao, strgao joj je gornji dio trenerke, a potom joj opet zadao više udaraca u glavu, nanijevši joj višestruke prelome lobanje, nakon čega ju je potopio u kanal. Prije smrti Jelena je udahnula vodu iz kanala.

Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Marjanović je negirao da je ubio suprugu i ponovio sve što je i ranije govorio na saslušanjima u policiji. Iako on već tri godine tvrdi da je nevin, tužilaštvo je sve vrijeme prikupljalo dokaze upravo protiv njega.

Uprkos dokazima koje su tužilaštvo i policija prikupili protiv Zorana Marjanovića, iako je na predmetu radilo više od 200 policajaca, ostala je enigma čime je Jelena ubijena. Niko od nadležnih nije utvrdio šta je korišćeno kao oružje niti ga je pronašao.

U vazduhu je ostalo i pitanje motiva - svi su tvrdili da nema nijednog neprijatelja i da je bila dobra i posvećena majka i žena. Da li je Jelena željela da ostavi Zorana? Po pronalasku tijela na njenoj ruci nije bilo burme, koju inače nikada nije skidala...

Ubistvo Jelene Marjanović medijski je najpraćeniji slučaj crne hronike u Srbiji već pune tri godine.

