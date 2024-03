Uspjeh odbojkaša posvetio kćerkici ubijenoj u Ribnikaru: Ema je sa nama

Odbojkaši Rapida iz Bukurešta osvojili su Kup, a ovaj uspjeh trener Dragan Kobiljski je posvetio svojoj ćerkici Emi koja je izgubila život u strašnoj tragediji u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar".

Ekipa Dragana Kobiljskog u finalu je pobijedila Steauu sa 3:1 (22:25, 25:22, 25:14, 28:26).

"Mi smo se prilično kasno okupili, imali smo velike probleme u samom startu. Vinčić i From, oni su došli bukvalno na dan prve utakmice, prvenstvo počinje, i to totalno iscrpljeni. Nastavak, ništa bolji, povrede igrača koje su se nadovezivale jedna na drugu, koje su žargonski, vukli od prošle sezone. Nismo mogli da dođemo ni do najpristojnijeg i najjednostavnijeg treninga. A uz sve to nosili smo breme favorita. Nije bilo lako. U Rumuniji je svake godine liga jača, ekipe koje su slovile za slabije pobeđivale su nas i to na našem terenu. Delovalo je zabrinjavajuće", rekao je Kobiljski za "Sportski žurnal".

U jednom momentu, Dragan je sam izustio i napisao:

"Ovde sam vikao KO JE sa nama? Ema!!!", prenosi "Kurir".

