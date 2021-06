Usvojen izvještaj predsjednika Srbije o Kosmetu

BEOGRAD - Skupština Srbije usvojila je izvještaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini od maja 2019. do 15. juna ove godine, koji je podnio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Usvojen je i izvještaj o radu Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju u periodu od maja 2019. godine do juna ove godine.

U završnom obraćanju poslanicima, Vučić je rekao da je na Srbiji da bude odgovorna, realna i da svaki trenutak radi na svom snaženju da bi u svakom trenutku zaštitila svoju zemlju i narod na Kosmetu i svuda u regionu.

Vučić je rekao da je Srbija u toj borbi prepuštena sama sebi, jer treba znati da "nema velikih ljubavi i prijateljstava u međunarodnim odnosima".

"Ima samo interesa, manjih i velikih i da ne mislimo da će nam bilo ko pomoći do nas samih. Naravno da imamo onih koji su nam bliži i one koji su nam dalji. One koji su nam bliži poštujemo, cenimo i volimo. One koji su nam dalji poštujemo i cenimo, ne moramo da ih volimo, ali moramo da radimo sa svima u interesu zemlje", rekao je Vučić.

Kada je riječ o nastavku dijaloga sa Prištinom, Vučić je rekao da je Srbija spremna za nastavak dijaloga i za borbu, kao i za to da bude još uspješnija i naprednija.

"Spremni smo da našem narodu rasejanom po celom svetu vratimo nadu u otadžbinu. Da zamolimo ljude koji su počeli polako da se vraćaju da se vrate u većem broju...Siguran sam, ne samo da je Srbija na dobrom putu, već da ćemo povećati razliku između onih koji zaostaju za nas, a one ispred nas sustići", zaključio je Vučić.