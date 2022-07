Uvode kazne za rezervisanje mjesta na plaži peškirima

Dobro je poznato da turisti širom regiona na ljetovanju rezervišu ležaljke tako što ostave preko noći peškire i druge lične stvari na plaži. Međutim, u jednom hrvatskom gradu ova navika će uskoro postati prošlost.

Komunalno preduzeće u Novom Vinodolskom je izdalo saopštenje da će svi koji ostavljaju stvari na plaži biti kažnjeni, a predmeti biti sklonjeni, piše Index.hr.

U skladu sa članom 59. Odluke o komunalnom redu, na prirodnim i uređenjim plažama nakon njihovog korišćenja, zabranjeno je da se ostavljaju peškiri, rekviziti za plažu i druge lične stvari.

Za sve koje prekrše ova pravila propisane su kazne koje iznose od 600 do 1.500 kuna (od 80 do 200 evra) i do 10.000 kuna, odnosno 1.300 evra za pravna lica.

Kako piše u saopštenju, svi predmeti ostavljeni na plažama biće uklonjeni, a vlasnici će moći da ih preuzmu u Domu kulture Novi Vinodolski, ali u roku od osam dana.