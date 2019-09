Užas u silosu: Zatrpalo ga osam tona kukuruza, satima izvlačili tijelo

KRIŽEVCI - Mnogi Križevčani sa zaprepaštenjem su primili tužnu vijest da je njihov sugrađanin Gojko Đurašević Joe (52), jedan od popularnih lokalnih sportista, tragično poginuo u petak u silosu za žitarice u Križevcima

Kako saznaje portal 24sata.hr, imao je licencu za čišćenje silosa i tim se poslom bavio 20-ak godina. U prostor je ušao na šestom spratu zgrade u Bjelovarskoj ulici i polako počeo skidati stijenke drobljenoga kukuruza. Uz sebe je imao malenu motornu pilu te pomoćni alat, koji su poslije pronašli spasioci

Iz policije su naveli da ga je kukuruz zatrpao između 15.35 i 16.10 časova u silosu visokom 18 metara. Iz još nepoznatog razloga poklopilo ga je oko osam tona smjese. Preminuo je na mjestu nesreće.

S obzirom na to da je imao jako puno iskustva u tom poslu, istražitelji pretpostavljaju da mu je nešto palo te se spustio užetom do dna kako bi to pokupio. Nakon urušavanja radnici su odmah pozvali vatrogasce JVP-a Križevci, koji su došli do ulaza u silos. Pronašli su Đuraševićevu opremu i uže, ali njega nisu vidjeli od velike količine kukuruza. Uz pomoć radnika polako su ispuštali dio po dio mljevenog zrnja kako bi došli do nastradalog muškarca. Otkrili su ga tri metra od dna.

Opasnosti su i dalje vrebale, pa su u pomoć pozvali ekipu Hrvatske gorske službe spašavanja iz Koprivnice. U prvom pokušaju pukao im je dio opreme jer je na tijelu i dalje bilo previše kukuruza. Ponovno su ispustili dio zrnja kako bi izvukli tijelo. Koliko je zahtjevna bila akcija izvlačenja, svjedoči i podatak da su sve završili tek oko 22 časa.