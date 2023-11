Uzgajivači svinja bijesni nakon sastanka sa ministarkom: Najavljuju blokade svih graničnih prelaza

Sastanak hrvatskih uzgajivača svinja i ministarke poljoprivrede Marije Vučković je završen. Nije postignut dogovor.

Glavni zahtjev uzgajivača je bilo omogućavanje svinjokolja za ličnee potrebe i to nije ispunjeno.

Oni su nakon sastanka održali pres konferenciju.

"To je bio jedan običan kokošinjac", rekao je predstavnik uzgajivača Tomislav Pokrovac. "Neki su nam se na sastanku počeli smijati i na neki način nas i vrijeđati. To nije u redu", dodao je on, prenosi Index.hr.

Kaže da insistiraju da se dozvoli svinjokolj.

"Mi moramo spasiti naše blago i našu egzistenciju", rekao je.

"Mislim da ministarstvo nema razboritosti. Tražimo da se kolinje održi. Ako je to problem, onda ne znamo", naveo je Pokrovac.

"Struka ne zna što da napravi. Ne znaju tko im glavu nosi", dodaje on.

Rekao je da će na pitanje šta će dalje biti s protestima moći odgovoriti kada se on i drugi predstavnici vrate na teren i razgovaraju sa svojim kolegama.

"Naravno da ćemo ići sa svinjokoljom. Pa šta ti treba više. Borit ćemo se na dva fronta, na cesti i u našim OPG-ovima", odgovorio je na novinarsko pitanje.

Pokrovac je pozvao ljude na neposluh, najavio blokade svih graničnih prelaza, auto- puteva, pruga...

"Ajmo imati neki svoj slavonski inat i suprotstaviti se. Pozivam i sve druge. Ljudi, probudite se ili nas neće biti. Pozivam ljude na neposluh. Ovdje se više ne radi ni o tradiciji, nego o opstanku. Ovo je nacionalni problem. Ovo se mora riješiti pod hitno jer neće biti dobro", kazao je on.

"Nećemo moći zaustaviti nekoga ako krene u blokadu svih graničnih prijelaza, autocesta, pružnih prijelaza. Mi ćemo tu biti nemoćni jednostavno", naveo je Pokrovac pa odmah dodao: "Ja sada pokazujem, odmah neka sada tu dođe policija i neka me sveže. Mene će spriječiti, ali će napraviti još veći bunt među ljudima."

"Mi smo došli razgovarati o problemima, o našim zahtjevima, a tamo je bilo 70 ljudi, nekakve prezentacije", rekao je drugi predstavnik.

"Agroproteinka vozi svinje tako da im curi krv, tamo se bolest proširila", rekao je Pokrovac o firmi ministra Gordana Grlića Radmana, prenosi Index.hr.

Ministarka je potvrdilada je veći dio predstavnika uzgajivača svinjaa nezadovoljan. Kaže da su tražili promptno odobravanje klanja za lične potrebe, a da im je ona kazala da se to promptno ne može omogućiti.

"Virus je tu", rekla je ona.

"Ja se nadam da se prosvjedi neće nastaviti. Činimo sve što je moguće, a ne možemo kršiti propise", rekla je Marija Vučković.

"Nadam se da će prekinuti s tim prosvjedom jer za to nemaju ozbiljan razlog. Ja sam zadovoljna sastankom, nikad ne treba odustati od objašnjavanja što je istina", dodala je.

