Užice: Izlile se bujične vode

UŽICE - Područje užičkog sela Karan juče u popodnevnim satima zahvatilo je jako nevrijeme praćeno obilnim padavinama i do 30 litara kiše što je dovelo do bujica i do porasta nivoa potoka Stanci i njegovog izlivanja, rekao je za "Tanjug" Zoran Militarov, načelnik komunalne inspekcije Grada Užica.

"Došlo je do začepljenja propusta i nemogućnosti da voda nastavi dalje svojim tokom pa je došlo do izlivanja na put i ulazak vode u jedan broj objekata", rekao je Militarov i istakao da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi.

Trenutno se kako je dodao, preduzimaju mjere da se otkloni to zapušenje iako je došlo do stabilizacije vodotoka, ali s obzirom na to da se mogu očekivati narednih dana isto ovako obilne padavine onda je neophodno da se ti radovi i izvedu.

On je podsjetio da su velike poplave na ovom području bile i 2014. godine.

Dodao je da je u toku dana bilo padavina i na Jelovoj Gori, ali da nije bilo porasta nivoa ni reke Đetinje ni Volujačkog potoka, dok je rijeka Lužnica u manjem porastu.

Što se tiče održavanja vodotokova, Militarov kaže da postoji dvostruka obaveza i mjesnih zajednica i grada.

Mjesne zajednice, dodao je, treba da prijave sve probleme na vodotokovima, a Grad da preko službi za održavanje reaguje kako se ovakve stvari ne bi dešavale.

Za tri sata koliko je trajalo nevrijeme, u prekidu je bilo i snabdijevanje sela električnom energijom.