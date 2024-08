Uživo: Srbija dočekuje svoje heroje: Šampioni izlaze na balkon (FOTO, VIDEO)

Svečani doček srpskih osvajača olimpijskih medalja održava se danas od 20 časova ispred Starog Dvora u Beogradu.

Prema nekim procjenama, oko 70.000 navijača dočekalo je sportiste Srbije sa OI.

Zlatni teniser Novak Đoković, strijelci Zorana Arunović, Damir Mikec i vaterpolisti, srebrna Aleksandra Perišić i bronzani košarkaši popeli su se na čuveni balkon Starog dvora.

Oni su se zahvalili navijačima na podršci svih dana takmičenja u Parizu. Veoma emotivni su bili govornici, počev od Novaka Đokovića.

Gost iznenađenja bila je Danica Crnogorčević, koja je izvela pjesmu koja je postala simbol pobjede - "Veseli se srpski rode".

Na kraju su na balkon izašli i trubači koji su odvirali taktove "Marša na Drinu".

21.20 Novak Đoković

"Dugo iščekivano zlato. Osvoji sam bronzu u Pekingu. Nisam uspevao da prebrodim tu prepreku. Imam 37 godina, ušao sam bez trofeja, imao sam povredu. Mnogi su dovodili u sumnji nivo tenisa. Malo ljudi me je stavljalo u krug favorita. Ali, potajno sam se nadao. Nisam izgubio ni set. Osetio sam podršku naroda. Bez lažne skromnosti, ovo je najveći sportski uspeh koji sam ostvario u karijeri."

21: 16 Trubači na balkonu

Trubači su se pridružili šampionima na balkonu. Odjekuju taktovi "Marša na Drinu".

Danica Crnogorčević se popela na balkon i izvela pesmu koja je postala simbol pobede "Veseli se srpski rode".

Grupa THCF izvela je uživo svoju čuvenu pjesmu "Igraj i pobedi"

21:14 Aleksandra Perišić presrećna:

"To sam oduvek sanjala, a snovi se ostvaruju. Ostvarilsam sovj san. Pored takvih ljudi da stojim i da budem jedna od njih, neverovatno mi je", istakala je Aleksandra Perišić i dodala:

"Čast mi je što sam ih upoznala i što mogu da uživam sa njima na ovom trurniru".

"Srećna sam: velika je stvar osvojiti medalju na igrama. Hoćemo i možemo još bolje. nadam se da nije poslednji balkon. Ja ću sve od sbee dati da se nađem na ovom mestu.

21:13 Vaterpolista Dušan Mandić

"Neverovatan doček stvarno. Ovoliko ljudi, na krovovima, na balkonima. Nema gde igla da padne. Kada su nas prozivali, ostvario sam svu radost. Presrećan sam što smo uspeli u tome"

21:10 Bogdan Bogdanović je poručio:

"Emocije su jako pomešane. mislim da smo svi prijatno iznenađeni sa podrškom ljudi. Kao što je Nole rekao..Imali smo to iskustov i ranije, ali ovo je drugačije kada smo tu kao olimpijski tim. ne prestajemo da se ježimo", rekao je Bogdan i dodao:

"Jeste. Mogu da kažem, od koje godine smo Srbija, nismo pobedili tu poslednju utakmicu. jeste bronza, ali se nadamo da ćemo u budućnosti pobednički završavati finala i da smo izgradili pobednički mentalitet".

Potom, uslijedilo je pitanje o Lebronu i razgovoru sa njim.

"Ne znam, ali svađali smo se. borio sam se ja za svoje. To je sve u žaru borbe., Bile su tu i psovke, ali i to je deo igre. Sveđto se desi na terenu ostaje na terenu, ali to je fer plej".

Na kraju, uslijedilo je pitanje o Novaku i balkonu koji su košarkaši već duhelili sa njim.

"Nadamo se da će se tradicija nastaviti i u budućnosti poručio je kapiten Orlova".

21:06 Strahinja Rašović: "Ovaj put je oprošteno" Prije odlaska na Olimpijske igre, Strahinja Rašovič je prognozirao da će vaterpolisti osvojiti zlatnu medalju. Za RTS je otkrio i kako:

"Verovao sam. Nisam prorok i nemam super moći, ali verujem u svoj tim i u sebe i znam gde pripadamo i gde nam je mesto, a to smo dokazali i sa ovim".

Novinar se potom izvinio Rašoviću i vaterpolistima u ime cijele nacije koja je, možda i prerano, otpisala vaterpoliste:

"Ovaj put je izvinjenje prihvaćeno. To nas je i motivisalo jer smo videli da u očima javnosti nismo favoriti z amedalju. Proradi čuveni srpski inat i onda nam niko ne može ništa".

O balkonu...

"Kolena klecaju, moram da priznam. Deliti balkon sa najvećim sportistima, košarkašima, strelcima, Novakom Đokovićem koji je najveći sportista svih vremena..Treba se naćči ovde. To je možda i veće od svega što je ovde bilo. Ovo je zaista nezapamćeno".

20:57 Novak Đoković oduševio navijače

“Dobro veče svima, Beograde, Srbijo...Hvala svima što ste došli u ovolikom broju, ovo je neverovatno. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da budem na ovom balkonu više puta u karijeri, ali me svaki put sve više iznenađujete i inspirišete. Svaki put, za sve nas povde koji smo na terasi. niste svesni koliki nam podstrek dajete da budemo ovde. Ovo je najlepši osećaj koji jedan sportista može da ima”, rekao je Novak.

Svi mu skandiraju: "Nole, Nole..:"

20:55 "Sad si uzo trofej Uroše...."

Navijači skandiraju selektoru Urošu Stevanoviću!

20:55 Selektor vaterpolista Stevasnoviću:

“Bilo je teže izaći pred vas nego igrati polufinale olimpijskih igara. Gledali smo kako ste gleali i kako ste se nervirali. Ovo je zlatnije od zlatne medalje. Hvala još jednom na podršci.

20:54 Vaterpolista Nikola Jakšić:

“Ne znam šta bih vam rekao. Ovaj momenat ovde...Sve se isplati smao zbog ovoga. Hvala vam što ste tu u tolikom broju. Hvala vam, divni ste. Nadam se da ćžemo imati šanse da vas obradujemo i u narednom periodu. Hvala vama, hvala Srbijo”!

20:53 Arunović i Mikec su imali poruku za sve:

Damir Mikec je poručio:

“Večeras slavim zatvaranje igara jer sam ja konačno došao kući. Hvala na podršci! Zaista nam je puno srce da ste nas obradovali ovom najsjanijom medaljom”.

Potom, Zorana Arunović je istakla:

“Moram da se zahvalim svima. Osetili smo vašu podršku u svakom trneutku. Hvala vam što ste verovali u nas i onda kada mi možda nismo verovali u nas. Ovo nije samo naša medalja. Ovo je medalja svakoga od vas”.

Potom, poveli su navijanje: "Ja te volim Srbijo"

20:52 "Hvala vam..." - Aleksandra Perišić se obratila navijačima

“Hvala svima što ste došli da nas podržite u ovoglikom broju. Hvala što ste došlui da nas podržite. Dali ste nam vetar u leđa ivolju da izdržimo sve! Živela Srbije”, poručila je Aleksandra Perišić!

20:51 Aleksa Avramović se obratio navijačima: "Ljudi, za ovo vredi živeti. hvala što ste došli ovde da nas pozdravite. Jedni drugima smo podrška. Ovih pet medalja je kruna svega što smo radili svih ovih godina. Živela Srbija, slava Bogu", rekao je Aleksa Avramović

20.48 U toku je intoniranje himne, u izvedbi dječijeg hora "Čarolija".

20:47 "Nole, Nole, Nole" Novak Đoković izašao je na balkon upravo.

Najveći teniser svih vremena prati najboljeg košarkaša i vaterpolistu svijeta.

20:40 Zlatni srpski vaterpolisti su stigl Trostruki uzastopni olimpijski šampioni

20:37 ​Damir Mikec i Zorana Arunović su tu

20:34 Petra Butala Kovačić i Aleksandra Perišić izašle su na balkon!

Srpska tekvondistkinja Aleksandra Perišić izašla je na balkon. Tu je i njen trener Petra Butala Kovačić.

20:32 Kapiten košarkaša Bogdan Bogdanović se obratio prisutnima:

“Hvala što ste nas podržavali i nas i ostale sportiste. Ovako smo se mi podržavali, hajde sada svi zahjedno. Oooooo. Ko je najbolji”, upitao je kapiten Bogdan Bogdanović, na hiljade ljudi je uglas odgovorilo:

“Srbija”!

20:29 Selektor Svetilsav Pešić izazvao je nevjerovatne reakcije košarkaša i navijača. Svi pjevaju "Kari's on fire..". Selektor diriguje orkestrom.

20:27 "Svi za jednoga, jedan za svi...." - Svetislav Pešić je na balkonu!

Selektor košarkapa Svetislav Pešić uz poklič "Svi za jednog, jedan za svi..." izašao pred navijače. "Kari, Kari, Kari..." - skandiraju navijači!

Sa razglasa je puštena pjesma "Freed from desire"

20:26 Aleksa Avramović se pojavio na balkonu, a onda su uslijedile nove ovacije

20:24 Nikola Jokić dočekan je ovacijama! - "MVP, MVP..."

20.19: Prvi na balkonu izlaze košarkaši Uroš Plavšić, Filip Petrušev, Nikola Jović....Idu redom bronzani sportisti zlatnog sjaj.

19.58; Prije izlaska pred građane, olipijce je dočekao Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Sa balkona će se građanima obratiti osvajači medalja, zlatni vaterpolisti, strijelci Zorana Arunović i Damir Mikec.

Takođe, biće prisutna i osvajačica srebrne medalje u tekvondou Aleksandra Perišić, bronzani košarkaši, a svoj dolazak je potvrdio i osvajač zlatne medalje u tenisu Novak Đoković.

Na dočeku se očekuje nastup Danice Crnogorčević. Ova etno pjevačica napoznatija je po hitu “Veseli se, srpski rode”

Ispred gradske kuće več se okupljaju građani, koji pristižu iz raznih dijelova Beograda.

Pogledajte djelić atmosfere prije dočeka.

