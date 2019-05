Uzunović: Pijana balerina mi se unela u lice i opsovala, nisam je ošamario

Glumac Tanasije Uzunović rekao je da on nije kriv i da nije udario šamar balerini D.K, koja je inače vlasnik bifea u Narodnom pozorištu, gdje se desio incident, kao i da nije upoznat sa time da je protiv njega podnijeta prekršajna prijava.

"Došao sam da odigram predstavu 'Put u Damask'. 33 godine sam bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta, od 2001. godine sam član Narodnog pozorišta, tamo sam penzionisan, ali i sada imam par naslova. Bila je strahovita buka. Slavili su zaposlenje u Narodnom pozorištu. Nisam mogao na miru da popijem kafu pre predstave. Već je sve kretalo u jedan nezamislim prizor", rekao je Uzunović za Pink.

Kako je istakao, nakon predstave je trebalo da sačeka kćerku u bifeu Narodnog pozorišta, a buka je i dalje bila nezamisliva, da nije moglo da se sjedi.

"Jedan gospodin me je, takođe, zamolio da se vidimo u klubu Narodnog pozorišta, pre nego što sam i znao šta se dole dešava. A iz kluba se čula kakofonija, bilo je nezamislivo. Zamolio sam ga da popijemo piće, ali nije želeo ni da uđe unutra jer je bila prevelika buka", rekao je Uzunović.

Istakao je, da kada je zatražio od kelnerice da se muzika malo utiša, da mu je ona poručila da može da se žali isključivo gazdarici.

"Tada je došla ta balerina, pijana, nagla mi se nad uvo i rekla: 'Slušaj, ja ovde mogu da radim šta hoću. Ja plaćam Narodnom pozorištu onoliko koliko ti nikada u životu nisi zaradio'. Rekao sam joj da pazi šta priča i da mene to ne interesuje, da je to njena stvar. Na to je ona rekla da može da radi šta hoće. Insistirala je da je to kafić i da nema veze sa Narodnim pozorištem. Tada sam je odgurnuo, a ona mi je pokazala prst i rekla da će da mi je*em mater", rekao je Uzunović za Pink.rs.

Nažalost, dodaje Uzunović, niko od njegovih kolega nije bio u klubu.

"Nakon svega jedan od baletana mi je saopštio da je došla policija, koju sam ja mirno sačekao i ispričao sam i njima sve ovo i istakao da je to nezamislivo ponašanje, da je Narodno pozorište stub kulture koji zahteva određeno ponašanje kada se pređe njegov prag", rekao je Uzunović.

Kako kaže, svako bi trebao da zna kodekse pozorišta, da ulaze u jedan hram gdje bi trebalo da znaju kako da se ponašaju, a od toga, kako dodaje, ništa nije bilo.

Uzunović je još jednom istakao da protiv njega nije podnijeta prijava, ali i dodao, da, ukoliko su ipak podnijeli, a to će kako kaže, proveriti, da će zapravo on podnijeti prijavu.

"Ovo može otići u drugom pravcu i postaraću se da sve dobiti svoj pravi tok", rekao je Uzunović, i dodao da je ovo naslijeđena situacija u ovom pozorištu koja se ne događa prvi put.

