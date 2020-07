VMRO-DPMNE tvrdi da su Zaev i SDSM pokrali izbore

SKOPLJE - Opoziciona stranka u Sjevernoj Makedoniji VMRO-DPMNE poručila je danas, dva dana nakon izbora u toj zemlji, da će tražiti ručno prebrojavanje glasačkih lističa zbog velikog broja, navodno 30.000 nevažečih lističa, prenosi portal Plusinfo.

Kako je rekao portparol te stranke Dimče Arsovski, to je neuobičajeno za izbore sa takvim procentom izlaznosti, s obzirom da je na prevremenim parlamentarnim izborima u Sjevernoj Makedoniji održanim 15. jula glasalo oko 50,8 odsto birača, odnosno nešto više od 900.000 građana.

"Imamo ogroman broj nevažečih lističa, preko 30.000 što je neuobičajeno za takvu izlaznost. Veliki dio tih lističa su glasovi za VMRO-DPMNE koji se sada računaju kao nevažeči. To znači poništavanje volje građana. Zato ćemo mi kao politička stranka tražiti ručno prebrojavanje glasačkih lističa. Potrebno je sada da zaštitimo volju građana. Da se zaštiti demokratije u Republici Makedoniji. Institucije duguju to građanima i zato mora to i da realizuju. VMRO-DPMNE i dalje ostaje najveći partner građana koji štiti njihovu volju i prava", rekao je Arsovski.

Kako je kazao, i pored falsifikata i masovnog potkupljivanja od strane Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) i Zorana Zaeva, sa svim pritiscima, prijetnjama, VMRO-DPMNE je pobedio u 41 opštiiu, a SDSM samo u dvadesetak.

To znači, ocjenjuje Arsovski, da VMRO-DPMNE ostaje najsnažna politička partija u Republici Makedoniji, te da je narod poslao poruku da niko ne sme protiv njegove volje i da se opredijelio za obnovu Makedonije, a protiv kriminala Zorana Zaeva i SDSM-a.

Državna izborna komisija Sjeverne Makedonije skoro 24 sata nakon izbora je saopštila nezvanične konačne rezultate prema kojima je SDSM osvojio 46 mandata, VMRO-DPMNE 44, albanska DUI 15, Alijansa za Albance 12, Ljevica dva i Demokratska partija Albanaca jedno poslaničko mjesto.

Lider Levice, univerzitetski profesor Dimitar Apasijev, takođe je optužio da su njegovoj stranci ukradena poslanička mjesta, i da su oni osvojili više od dva mandata.