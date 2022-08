Vađenje njemačkih brodova iz Dunava trajaće godinu i po, evo koliko će koštati

Vađenje 21 potopljenog njemačkog ratnog broda koji od 1944. godine leže na dnu Dunava kod Prahova trajaće više do godinu i po dana, a vrijednost ovog projekta je oko 30 miliona evra.

"Razlog je što je u njima veliki broj neeksplodiranih ubojnih sredstava", izjavio je danas u Prahovu ministar građevinarstva, saobraćaja i infsrasturkture Tomislav Momirović, prenosi B92.

Nakon što je taj dio Dunava obišao u društvu ambasadora EU u Beogradu Emanuela Žiofrea i šefa Regionalne kancelarije Evropske investicione banke (EIB) Aleksandra Bragoncija, Momirović je istakao da je "apsolutni prioritet bezbednost građana i okoline".

"Prethodnih godinu dana smo kamerom snimili brodove i utvrdili način na koji ćemo raditi, jer brodovi se ne mogu fizički vaditi u komadu. Oni će podvodno da se seku, deminiraju i da se onda priđe uništavanju mina", objasnio je Momirović.

Naglasio je da je čitav posao vrlo delikatan, jer nije poznato kako će se eksplozivna sredstva ponašati prilikom vađenja.

"Imajte na umu da je to 21 brod sa različitim ubojnim sredstvima, od kojih su najosetljivije i najopasnije protivpodmorničke mine koje su teže do 100 kilograma i nismo sigurni kako će reagovati kada dođu u kontakt sa vazduhom. Svega smo toga svesni i zato će projekat trajati sigurno više od godinu i po dana, ali ćemo to uspešno realizovati u saradnji sa našim prijateljima iz EU i EIB-a", rekao je Momirović.

Ministar je naveo da su u prethodnom periodu sa istim partnerima na kratkom toku Dunava započela tri važna projekta vrijedna blizu 100 miliona evra koji se odnose na revitalizaciju i modernizaciju prevodnica Ðerdap 1 i Ðerdap 2 čija vrijednost je 32 miliona evra, vađenje potopljenih brodova vrijedno 30 miliona evra i proširenje Luke Prahovo.

Rekao je da luka ima veliku važnost za Hemijsku industriju Prahovo, željezaru u Smederavu i borski basen.

Momirović je istakao da je ponosan što je vlada u uslovima izuzetno niskog vodostaja obezbijedila plovnost Dunava kroz Srbiju i izrazio nadu da će, zahvaljujući pomoći Srbije, ubrzo početi bagerski radovi u Bugarskoj kako bi i u toj zemlji Dunav ponovo bio plovan.

Ambasador Žiofre je istakao da potopljeni brodovi kod Prahova predstavljaju veliku opanost za plovidbu, ali su veliki ekonomski i ekološki problem.

"Ovaj projekat je dio našeg šireg projekta koji zovemo 'Tim Evropa' u okviru koga radimo na obnovi i modernizaciji prevodnica Ðerdap 1 i Ðerdap 2, kao i povećanja kapaciteta i modernizaciji Luke Prahovo. Svi projekti su važni za Negotin i EU, jer je vodni saobraćaj ekonomičan, a s druge strane ekološki i energetski opravdan. Jedan brod može da preveze žitarica ili drugog materijala koliko stane u 120 kamiona, što je 120 kamiona manje na putevima", objasnio je Žiofre.

Naglasio je da je "Tim Evropa" zajedno sa EIB-om obezbijedio oko 100 miliona evra za različite projekte na toku Dunava kroz Srbiju koji se prostiru na svega 10 kilometara obale, što će sve pomoći da se plovidba skrati za četiri i po sata.

Bragonci je naveo da je modernizacija prevodnice Ðerdap 1 već povećala plovnost 30 odsto.

"Sve institucije iz 'Tima Evropa' su pokazale veliku posvećenost realizaciji projekata koji će omogućiti bolju saobraćajnu povezanost čitavog regiona", rekao je Bragonci.