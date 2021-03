Vakcinisani bez maske kada broj novooboljelih bude jednocifren

BEOGRAD - Imunolog Dušan Popadić ističe da vakcina protiv virusa korone štiti od smrti, teških i srednje teških bolesti, ali da proizvođači vakcina ne mogu garantovati da se ne može uopšte razboljeti, pa je potrebno da i vakcinisani nose maske sve dok broj novooboljelih ne spadne na jednocifreni ili mali dvocifren.

Profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu Popadić objašnjava da je maske potrebno nositi dok se ne dostigne imunizaciju od 95 odsto onih ljudi koji treba da se imunizuju.

"Ipak tih milion i po (vakcinisanih u Srbiji) je nešto preko 20 odsto onih koji treba da se vakcinišu, a to je potpuno nedovoljno da bi mogli da pričamo o nekom kolektivnom imunitetu. Ono što treba nama je imunizacija 95 odsto onih ljudi koji treba da se imunizuje", kaže Popadić za RTS.

On ističe da je u cijeloj Srbiji potrebno da se vakciniše blizu 5,7 miliona osoba.

"Ako na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine imamo statistički 6,9 miliona ljudi, od toga je recimo 1.250.000 do 18 godina, deca koja nisu predviđena za imunizaciju, njih možemo da oduzmemo od 6,9 miliona i dolazimo do nekih 5,6 miliona", navodi Popadić.

On napominje da je potrebno imati na umu i da oko 10 odsto odrasle populacije nije u zemlji, tako da kada se oduzme i taj procenat, to je oko 1,1 milion osoba, a 95 odsto od tog broja je oko 4,8 miliona, i to samo na teritoriji centralne Srbije i Vojvodine.

"Na Kosovu i Metohiji ima oko 1,8 miliona stanovnika, otprilike oko 30.000 je mlađih od 18 godina, plus oko 30 odsto stanovnika koji su emigrirali, što znači oko 850.000 ljudi koje treba vakcinisati. To znači da u celoj Srbiji blizu 5,7 miliona osoba treba da se vakciniše, puta dve doze, to je između 11,5 i 12 miliona doza", objašnjava Popadić.

Prema njegovim riječima, još se daleko od tog broja i zato je potrebno nositi maske.

"Kada broj obolelih padne na jednocifren broj u toku dana ili mali dvocifreni broj, moći ćemo da skinemo maske, ako smo imunizovani", zaključio je Popadić.