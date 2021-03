Vakcinisano 31,18 odsto Beograđana

BEOGRAD - Protiv virusa korona vakcinisano je 438.977 punoljenih građana Beograda ili 31,18 odsto, a revakcinisano 19,78 odsto, izjavio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić.

To je veći prosek nego u Srbiji gde iznosi oko 25 procenata. Revakcinisano je 278.602 osoba, odnosno 19,78 odsto, a tokom dana očekujemo da taj procenat pređe dvadeset odsto, što će značiti da je svaki peti žitelj Beograda dobio i drugu dozu vakcine", rekao je Vesić.

On je naveo za televiziju K1 da su to rezultati zabilježeni do sinoć i naglasio da je u populaciji od 65 do 74 godina starosti vakcinisano 60,46 odsto ljudi.