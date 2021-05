Vanredno slijetanje u Beogradu: Avionu curilo gorivo

Avion Njemačke turističke organizacije TUI sa 80 putnika vanredno je sletio na beogradski aerodrom.

Kako pišu mediji, avion koji je letio od Santorinija do Brisela je vanredno sletio na aerodrom "Nikola Tesla" zbog kvara i curenja goriva.

Kako se vidi na sajtu Flightradar, problem na avionu se pojavio dok je letio iznad Tuzle, te je odmah napravio skretanje i krenuo ka najbližem aerodromu što je bio beogradski.

Letjelica sa 80 putnika je napravila krug iznad Šapca, a onda je sletio na aerodrom u Beogradu.

(B92.net)

TUI #TB2182 declared an emergency and diverted to Belgrad https://t.co/8HoLWrm10E pic.twitter.com/ZO2U7unuez