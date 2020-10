Varhelji: Odnosi EU sa regionom su prioritet

BRISEL - Odnosi EU sa regionom Balkana su prioritet, rekao je danas komesar EU za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji na onlajn konferenciji Unije i ovog regiona.

Varhelji je napisao na Twitteru da je, kada je riječ o migracijama, rekao da je pojačana saradnja ključ za poboljšanje kontrolisanja granica i borbu protiv krijumčarenja ljudi.

Video-konferencija ministara EU i zemalja Balkana posvećena je pitanjima iz oblasti pravosuđa i unutrašnje bezbjednosti u svjetlu migrantske krize i pandemije virusa korona.

Honoured to be invited to #EU #WesternBalkans ministerial forum on justice&home affairs. I reaffirmed priority we give to our relations with the region. When it comes to migration, enhanced cooperation is key to improve border management capabilities&counter smuggling activities.