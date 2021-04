Varhelji: Razmatramo rješenja za odživost javnog duga Crne Gore

BRISEL - Evropski komesar za proširenje Oliver Varheji izjavio je da EU sa Vladom Crne Gore i partnerima razmatra rješenja za investicione projekte i održivost javnog duga u toj zemlji.

"Uz Crnu Goru smo i podržavamo njen EU put. Razmatramo načine kako da nađemo rješenja za investicione projete u toj zemlji, da osiguramo održivost njihovog javnog duga i eliminišemo rizike dogovora iz prošlosti uz poštovanje EU politike i vladavine prava", napisao je Varheji na Twitteru.

Prehodno je ove nedjelje iz Evropske komisije poručeno da EU neće "vraćati dugove Crne Gore" koji su nastali uzimanjem zajma od milijardu dolara od Kine, a čija je svrha bila izgradnja putne infrastrukture u Crnoj Gori.

Evropska komisija je tom prilikom upozorila Crnu Goru na rizik od makro-ekonomkskog disbalansa i dužničkog odnosa Crne Gore prema Kini.

We stand by #Montenegro & support its #EU path. We’re exploring options w @VladaCG & our partners to find workable solutions for country’s investment projects&to ensure sustainability of its public debt&eliminate risks of past arrangements, respecting EU policy&financial rules.