Vatrogasac iz Okučana: Rolne papira prepolovile ljude

OKUČANI - Vatrogasni zapovjednik iz Okučana Milan Vučković, koji je sa svojim ljudima među prvima došao na mjesto prevrtanja kamiona s prikolicom u kojoj su bili migranti, opisao je što su zatekli u teškoj nesreći na autoputu A3 u kojoj je poginulo četvoro ljudi.

"Mi smo dobili dojavu od Centra 112 da je došlo do prevrtanja kamiona s prikolicom na autoputu u smjeru Zagreba. Dojava je bila u 3.15, došli smo na mjesto događaja u 3.33", opisao je Vučković dok je trajao uviđaj, prenosi N1.

"Pošto je dojava bila takva da niko nije znao da su u tovarnom prostoru osobe, zatekli smo haotičnu situaciju. Šest ili sedam ljudi je bilo izvan tog vozila, a kad smo prošli s druge strane autoputa, zatekli smo strašne scene, gdje su te rolne papira bukvalno prepolovile ljude i bilo je jako puno povrijeđenih", rekao je.

Vatrogasci su odmah pozvali 112, tražiti dodatne jedinice kolega iz Nove Gradiške i Novske, kao i, svakako, Hitnu pomoć.

Opisivao je dalje što su zatekli u i oko kamiona.

"Rekli su nam da je dvoje djece u kamionu. Tek nakon sat vremena smo izvukli to dvoje djece koje je bilo pod tim rolama papira. Djeca su živa. Četvoro mrtvih je izvučeno na kraju. Šta će biti s ostalim teško povrijeđenim, ne znamo još", priča Vučković

"Vozač je bio još u kamionu, u kabini, njega smo izvukli prvog pošto je to bilo najjednostavnije. Bio je pri svijesti, razgovarao je s nama", rekao je i dodao:

"Rekao je da je nekakav kamion malo skrenuo ispred njega i da je on zbog toga izgubio nadzor nad vozilom. Na policiji je da utvrdi što se dogodilo. Ja sam (mu) postavio pitanje ima li koga u prikolici, on je odgovorio da ne zna, da on nema s tim ništa. Po onom što smo mi vidjeli i mogli prebrojati u toj zbrci, u teretnom prostoru je bilo 23 ljudi", procijenio je na kraju."

