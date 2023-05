Vatrogasac spasio srnu od poplava (FOTO)

Vatrogasci spašavaju sve i nikog ne ostavljaju, o tome svjedoči najbolje fotografija snimljena danas poslijepodne na poplavljenom karlovačkom Gradcu.

Vatrogasac JVP Grada Karlovca spasio je srnu od utapanja.

Nesretna životinja nije se bojala, a ova priča neka bude samo mali podsjetnik kako bi čovjek trebao biti najhumanije biće na Zemlji, prenosi Radiosarajevo.

Fotografije misije spašavanja podijelio je Radio Mrežnica na društvenim mrežama.

"Bitno da neki pišu po faceu da se vatrogasci samo naslikavaju...a to koliko su ovi ljudi spremni dati sebe za drugoga, to nema veze", "Bravo za ovog divnog čovjeka spasio životinju, toliko me ova gesta dirnula do suza. Životinje su naši najbolji prijatelji", "Vatrogasci su naši heroji", "Kapa do poda što vodite brigu o životinjama", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.