Vatrogasci objavili snimak razgovora s čovjekom koji je upao u šaht

Vrlo neobičnu intervenciju imali su zagrebački vatrogasci ovih dana.

Na svom Facebooku objavili su snimak poziva u pomoć jednog građanina koji je upao u - rupu. Zaglavio je u šahtu iz kojeg se nije sam mogao izvući, pa je nazvao vatrogasce. Na kraju ga je locirala policija, a iz rupe su ga izvukli vatrogasci.

Na terenu je bila i Hitna pomoć za svaki slučaj.

Vatrogasna jedinica Zagreb objavila je snimak tog razgovora i nekoliko fotografija na intervenciji.

"Dobar dan. Čujte ovak, to mi se još nikad u životu nije dogodilo, ja sam sad u jednoj rupi, rupi. Ne mrem izać iz nje jer je sve tak usko, auti idu okolo. Točno vam ne znam reći gdje sam", kaže nes(p)retni građanin na početku poziva na broj 193.

- Znate li otprilike gdje ste?

- Ne znam ništa, ništa ne znam. Nisam to očekivao uopće.

- U kojem ste gradu?

- Pa znamo, ja sam Zagreb.

- A koji kvart?

- A kad bih ja to znao, ne znam. Nisam to očekivao.

- Gdje ste bili, gdje ste se uputili?

- Možda sam znao, ali sad ne znam ništa. Toliko sam u skučenoj rupi, ne mogu se ispraviti, ne mogu izaći. Čujem aute, idu vamo-tamo, ja vičem "halo, halo, pomoć" i tak dalje.

- Je li to rupa na cesti ili trotoaru?

- Ne znam što da vam kažem, to je jedna rupa u koju sam propao. Ne mogu se ispraviti i izaći van, da mogu, ja bih izašao. To je nešto nevjerojatno, nikad mi se to nije dogodilo u životu.

(Index.hr)