Vatrogasci sa Krka: Za sada nema povrijeđenih ni prijavljene štete nakon potresa

U potresu koji je jutros oko 10.47 pogodio područje Krka za sada nema šteta ni povrijeđenih, rekli su krčki vatrogasci.

"Nitko nas još nije zvao, nismo dobili nijednu dojavu vezanu uz potres. Koliko mi znamo, za sada nema šteta od potresa. Naši vatrogasci trenutno na terenu gase jednu kuću, ali koliko mi je poznato, uzrok je bojler i nije povezano s potresom, no trenutno vam ne mogu dati više informacija o tome", rekao je zamjenik komandir JVP-a Grada Krka Saša Rukavina, prenosi Index.

Civilna zaštita je potvrdila da nisu dobili dojave zbog potresa. "Za sada nema nikakvih dojava o mogućoj šteti ili ozlijeđenima u potresu magnitude 4.8 koji je pogodio otok Krk nešto prije 11 sati u četvrtak", izjavio je ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.

"Ima dosta dojava građana o osjetu ljuljanja zgrada i pomicanju namještaja, ali ništa više od toga", dodao je. Ni po podacima s Kvarnera nema prijavljenih većih šteta ni povrijeđenih u potresu koji je snažno uzdrmao to područje.

Dojave građana Potres se posebno snažno osjetio u Rijeci te su brojni građani nazivali službu 112 i vatrogasce s upitima o intenzitetu i epicentru potresa.

"Potres se osjetio i u gotovo svim dijelovima Istre, no na sreću, osim uznemirenih građana, dojave o materijalnim štetama nemamo", potvrdio je za Hinu načelnik Štaba civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

"Potres se osjetio u cijeloj Istri, od Pule do Buja, od Rovinja do Labina, no osim što je izazvao uznemirenost kod naših građana, nemamo dojavu o nekim materijalnim štetama. Pratimo situaciju i za sada nema razloga za paniku", istakao je načelnik Kozlevac.

U Puli su u 10:47 građani na više lokacija u gradu osjetili potres, a prema zasad dostupnim informacijama, posebno se "ljuljalo" na višim spratovima nebodera u gradskim kvartovima Veruda i Vidikovac. Potres se dogodio dva kilometra zapadno od Drage Bašćanske na otoku Krku.