"Važan susret s Putinom, čuvamo prijateljske odnose s Rusijom"

SOČI - Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Sočiju da očekuje i nada se dobrom sastanku sutra s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ističući da je riječ o veoma važnom susretu za Srbiju.

Vučić je za RTS, po dolasku u Soči, istakao da će sa Putinom razgovarati o svim ključnim pitanjima - od Kosova i Metohije, situacije u regionu zapadnog Balkana, do toga kako Putin sagledava političku situaciju u Evropi, Evroaziji i cijelom svijetu.

Istakao je da je za Srbiju od ključnog značaja razgovor o bilateralnoj saradnji i unapređenju trgovinske razmjene.

Vučić je iznio podatak da je robna razmjena prošle godine bila 3,6 milijardi dolara, a da će u prvih 10 mjeseci ove godine preći nivo iz prošle godine, prije svega zbog toga što Srbija uvozi energente, usljed ekonomskog i industrijskog rasta.

Dodao je da će važan dio razgovora biti posvećen saradnji u oblasti unapređenja željezničke mreže u Srbiji.

Prema njegovim riječima, radiće se projekat za rekonstrukciju barske pruge od Valjeva do Vrbnice na crnogorskoj granici, nakon čega će se ući u izgradnju tog veoma teškog dijela pruge.

"To je važan deo pruge, ali je u užasnom stanju i moramo da zaustavljamo vozove, pravićemo tu najmodernije tunela, veoma modernu prugu i za to će biti potrebno oko 450 miliona evra, kao što će za prugu od Niša do Preševa biti potrebno više od milijardu evra", naveo je predsjednik.

Kako je naglasio, Srbija želi da napravi mnogo puteva i pruga.

Ruske željeznice će zajedno s Kinezima završiti brzu prugu Novi Sad - Beograd do oktobra ili novembra 2021. godine.

"S Rusima dogovaramo i Dispečerski centar, čija je vrednost veća od 100 miliona evra, iz kojeg će se upravljati kompletnim želeničkim saobraćajem."

Komentarišući činjenicu da je posjeta Rusiji uslijedila nakon afere "ruski špijun", Vučić je rekao da je on to zatvorio u razgovoru s ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom.

"Mi smo rekli istinu, savest nam je čista i uvereni smo da ćemo nastaviti s razvojem najboljih odnosa s Rusijom. Ako imaju sta da nam zamere, voleo bih to da čujem, nemam problem sa tim", rekao je Vučić.

Dodao je da su nam Rusi veliki prijatelji i da vjeruje u njihovo prijateljstvo.

"Uveren sam da je naš posao i interes, a ne samo to, već i prijateljski odnos, ako smem da kažem i bratski odnos, nešto što moramo da čuvamo i gajimo i da još bolje razumemo jedni druge", poručio je Vučić.

Na podsjećanje da su uoči njegovog odlaska u Rusiju, u Srbiju stigli ruski helikopteri Mi 35, Vučić je ponovio da je riječ o letjelicama koje spadaju u najbolje borbene helikoptere na svijetu i da ih je Rusija dostavila Srbiji prije roka.

"Vidim to kao dodatni gest prijateljstva i pruženu ruku Srbiji pred posetu Sočiju", rekao je Vučić.

Najavio je da će helikopteri biti predstavljeni srpskoj javnosti u narednih nekoliko dana i kako izgleda Srbija, koja skoro da nije ni imala flotu i dodao da je ona danas pet puta veća.

Podsjetio je da su nedavno stigla iz Evrope i dva nova Airbusova helikoptera H-145.

"Srbija je sve snažnija i mi to radimo iz preventivnih razloga da bismo odvratili svakoga od pokušaja da bilo kada učini nešto protiv naše zemlje", podvukao je Vučić.

Upitan koliko Srbija može uspješno da balansira između istoka i zapada, Vučić je rekao da on to ne bi nazvao balansiranjem, već "pametnom, mudrom i snažnom politikom" jedne nezavisne zemlje.

"Nije to balansiranje. Mi imamo svoj evropski put, mi nismo nesvrstani, ali imamo, takođe, put jedne suverene i nezavisne države koja kaže nemojte da nam određujete da li ćemo da sarađujemo s Rusijom ili Kinom, a ispred Putinove kancelarije red vaših ljudi koji nama to zamera", primijetio je Vučić.

Ponovio je da Srbija želi da čuva prijateljske i bratske odnose s Rusijom i Kinom, kao i da ih gaji i unapređuje i da neće da dozvoli da joj to neko narušava.

"Nemojte vi koji imate 100 puta veću trgovinsku razmenu s Kinom nego što ima Srbija da nam solite pamet kako smo mi nefer i kako smo mi licemerni, ne nismo mi, nego ste vi", poručio je Vučić.

Ukazao je da je Srbija poput Hrvatske, koja je dobila 400 milion evra za Pelješki most od EU, koji su gradili kineske kompanije, i zaključio:

"Da se to u Srbiji dogodilo, da nam Evropa da pare, a da nam kineske kompanije grade, metaforično - ja bih visio u Briselu."

Kazao je da se neće odreći ni "Železare", ni NIS-a, ruskog gasa, željeznica, samo zato što, ističe, to nekome odgovara, ali da se neće odreći ni evropskog puta.

"To je najbolja politika za našu zemlju, koja nam je donela najveći rast u Evropi. To nije balansiranje, to je pametna, mudra i snažna politika jedne suverene i nezavisne države", rekao je on.

Predsjednik Srbije je primijetio i zanimljiv bilbord u Sočiju, na kome se ukazuje na rusko-srpsko prijateljstvo.

"To su građani Srbije, nisu samo Srbi, već ima i Bošnjaka, koji su to platili i napisali 'braća zauvek', uz Putinovu i moju sliku i poruku da živi prijateljstvo Srbije i Rusije", rekao je Vučić i dodao da je to za njega bio lijep prizor.

Primijetio je i da se Soči mnogo promijenio od njegovog prethodnog boravka u tom gradu, prije šest godina.

"Pogledajte šta su Putin i Rusi uradili, čudo su od grada napravili. Ovde sam bio pre šest godina, to nije isti grad i svaka im čast na tome", zaključio je Vučić.