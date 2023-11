Već tri slučaja trovanja, policija na terenu (FOTO)

ZAGREB - Hrvatski ministar zdravlja potvrdio je tri slučaja trovanja bezalkoholnim pićima koja su izazvala i fizičke povrede.

“U ovom trenu imamo tri slučaja, jedan je lakši, otpušten je na kućno liječenje. Jedan je bolesnik u Rijeci, jedan u Zagrebu. Sve institucije rade svoj posao”, rekao je Vili Beroš te dodao:

“Situacija je do danas bila drugačija kad je bio jedan bolesnik, a sad imamo tri slučaja sličnih ozljeda. Provode se izvidi. Nemamo elemente za izdavanje upozorenja osim općeg upozorenja da se pazi što se pije. Još u Rijeci je počela postupati policija, DORH. Sutra bi trebali imati preliminarne rezultate uzoraka. Coca-Cola je sigurno kontaktirana od nadležnih službi.”

Građanima je poručio: “Opće upozorenje da ipak ne pijemo nekakva pića, najbolje je i tako uvijek piti vodu.”

Beroš ističe i kako je i u kontaktu s državnim inspektoratom, a preliminarni rezultati se mogu očekivati u srijedu ujutro. Dodao je kako i policija istražuje slučaj.

Mladić koji je u KBC-u Zagreb na opservaciji zbog oštećenja jednjaka popio je Coca-Colu koju je kupio na automatu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, neslužbeno saznaje Jutarnji. Druga mlađa osoba koja je danas završila u KBC-u Zagreb napitak je kupila u poslovnici jednog velikog trgovačkog lanca u Zagrebu.

"Mladić koji je popio Coca-Colu je u dobrom stanju, zadobio je blage opekline nepca i početnog dijela jednjaka bez razvoja dubljih ozljeda. Vjerojatno je ta koncentracija kiseline u piću bila nešto manja tako da su i ozljede gotovo minimalne. Otpušten je na kućno liječenje", kazao je specijalist gastroenterologije u zagrebačkom KBC-u Tihomir Bradić za RTL.

Dodao je da se simptomi kod konzumacije kiseline i lužina promptno pokazuju.

"Čovjek odmah osjeti pečenje i bol, a kasnije ako i proguta dolazi do bolova iza prsne kosti i u području žličice trbuha. Simptomi su uvijek promptni, nastaju odmah", rekao je Bradić pa dodao da će mladić proći bez težih posljedica.

"Ingestija kiseline i posebice lužina je po život opasna situacija koja može izazvati trajne ozljede organizma. Kod ovog pacijenta s blagim ozljedama sluznice ne vjerujem da će imati dugoročne posljedice", poručio je specijalist i savjetovao izbjegavanje konzumacije gaziranih pića.

"Ako se razviju simptomi prilikom ingestije takve tekućine, pokušati je prekinuti, odmah ispljunuti i potražiti liječničku pomoć. Osim pečenja, može se primijetiti promijenjen okus namirnice. Nikako ne treba pokušati razrijediti već progutanu tekućinu vodom, mlijekom ili sodom bikarbonom jer to može dovesti do egzotermne reakcije, stvaranja topline, samim time i do pogoršanja ozljede", zaključio je Bradić.

Na društvenim mrežama su se još juče poslijepodne pojavila upozorenja građanima da ne piju određene sokove i mineralne vode.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.