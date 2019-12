Večeras tv sučeljavanje predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj

ZAGREB - Svih 11 kandidata za predsjednika Hrvatske na izborima u nedjelju, 22. decembra, potvrdili su dolazak na televizijsko sučeljavanje, koje će biti održano večeras na prvom programu hrvatskog Javnog servisa (HRT) i planirano je da traje dva i po sata.

Uprkos oštrim kritikama usmjerenim dijela hrvatske javnosti ka aktuelnoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović, mnoge ankete je ipak stavljaju u sam vrh liste, a slijede je kandidati Zoran Milanović, kojeg podržava SDP i nezavisni kandidat Miroslav Škoro.

Komentarišući večerašnju debatu na HRT-u,Grabar Kitarović je rekla da nije naklonjena izolovanom ukrštanju stavova sa drugim kandidatima i zato je dobro što javna televizija pruža priliku svima da kažu šta imaju.

Dodala je da ona ne želi nikoga da potcjenjuje od kandidata, ali da ne želi nikome da daje prednost.

Nada se, kaže, da će se na sučeljavanju razgovarati o programima.

Milanović je rekao da je konačno dobijena potvrda i da će aktuelna predsjednica biti učesnik večerašnje debate, pa će se, kazao je, i on odazvati.

"Znam šta sam radio posljednjih 10 godina, i više od toga. Naravno da ću biti meta onih koji žele da se proslave preko noći. Naravno da bih se vjerovatno tako ponašao da sam na njihovom mjestu, ali nisam. Ja sam Zoran Milanović", poručio je bivši premijer i bivši lider aktuelne najuticanije opozicione SDP.

Škoro, međutim, vjeruje da će predsjednica na hrvatskm javnom servisu dobiti, kako je rekao, svoja pitanja, ali je istakao i da mu se ne sviđa to što se debata održava na državnoj televiziji.

S HRT-a su saopštili da će u utorak kod njih biti sučeljavanje svih 11 predsjedničkih kandidata,.

Aktualna predsjednica tako je ipak pristala na obračun pred kamerama, a protivkandidat Miroslav Škoro je gostujući u emisiji RTL Direkt, kazao je da smatra da će Kolinda Grabar Kitarović na svoja pitanja odgovarati prije nego što ona budu postavljena.

"Htio bih da se izvinim gledaocima RTL-a što se ova kampanja vodi na specifičan način i da mi nećemo biti u jednom direktnom sučeljavanju na RTL-u. Biće to na državnoj televiziji. Meni se to ne sviđa. To je bilo na insistiranje aktuelne predsjednice i vjerujem da će ona dobiti tamo ta svoja pitanja pa će odgovarati prije nego što pitanje završi", rekao je Škoro..

Smatra da će Kolinda Grabar Kitarović na HRT-u biti u povlašćenom tretmanu i to, kaže, nije u redu prema ostalima.

"To je ono o čemu treba razgovarati, da od nas prave budale gdje god stignu", naveo je Škoro.