Vedrana Rudan: Moj rak je rijedak, samo 5% srećnika može da se operiše

Hrvatska književnica Vedrana Rudan nedavno je objavila da boluje od kancera, a o svojoj borbi je progovorila u svom tekstu pod nazivom "Rak i ja".

Ona se sada oglasila putem svoje zvanične stranice na Facebooku i otkrila detalje svoje borbe.

"Pozdrav svima! Čujte, javila sam vam da imam rak, pa će vas sigurno zanimati kako se moja priča dalje razvijala. Znam, jer ste čitavo vrijeme u mojim mislima, drage moje i dragi moji", navela je Rudan.

Navela je da se radi o jako rijetkoj vrsti raka.

“Zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni internet prognoze. Doduše, negdje sam naletjela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri mjeseca da prevariš muža, razbaštiniš djecu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najprije sam otišla u Svetu Nedjelju u Radiohirurgiju da mi rak spale prije operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam ‘ušla u kvotu’. Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom, po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u ‘kvotu’. Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji. Hvala prijatelji! Naravno da su povlašćeni građani ove zemlje u ‘kvoti’ i pijre nego što dobiju rak, ali to znamo. Ja sam čak saznala i ime lika koji me precrtao, iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam dio lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi”, navela je Rudan u svom stilu.

“Nakon ‘spaljivanja’, stigla sam u Merkur. To vam je bolnica u kojoj rade ljudi – nadljudi. Ljekari, sestre, spremačice, kuvarice, terapeuti, medicinska braća… Ljudima presađuju organe, iz mrtvih dižu mrtve koji kasnije idu u teretane, ali im vrlo rijetko, na Međunarodni dan transplantacije, na primjer, neko turne krušku pod njušku da bi nešto kratko, ukratko, čim kraće, minuti su skupi, za medije govorili o svom poslu. Koji je to osjećaj ležati u Merkuru, u bolnici u kojoj je te noći Stipe Jadrijević, namjerno mu neću nabrajati titule jer ne pati od toga, sa svojom ekipom jednom čovjeku presadio, zaboravila sam, koliko organa. Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada i slušala kako se u daljini deru neki Hrvati. Slavili su pobjedu Dinama koji je nešto osvojio. J****e! Šta mi slavimo… U Merkuru nadljudi u savršenoj tišini čine čuda koja jedva da možemo razumjeti, čuda koja su i u svjetskim relacijama čuda, a razuzdana gomila na čelu s retardiranim političarima slavi rad dlakavih nogu…”, nevela je Rudan, prenosi nova.rs.

“...Ne, ne želim im poručiti, dabogda vas ili vaše operisao Dalić kad se razbolite, jer to ništa ne bi promijenilo. Za mene i stotine hiljada bolesnih i zdravih pametnih građanki i građana Hrvatske, ljekari poput Stipe Jadrijevića trebali bi biti naši heroji. Doduše, kad god mogu, nastojim biti objektivna, pa ću i ovaj put. I taj Jadrijević, i taj junak nad junacima, zajedno sa svojom ekipom naravno, na moj užas bio je na utakmici u Berlinu. Zašto ni bogovi nisu savršeni?“, napisala je Vedrana Rudan.

