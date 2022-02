Velika promjena u Sloveniji, ukinute vinjete koje se lijepe na staklo

LJUBLJANA - Za vožnju slovenačkim auto-putevima od početka februara vozila moraju imati elektronske vinjete, umjesto dosadašnjih naljepnica na vjetrobranskom staklu kojima se dokazivalo da je putarina plaćena, a koje su nakon 13 godina "otišle u istoriju".

Cijene putarina za sedmičnu, mjesečnu i godišnju vinjetu ostaju iste, s time da godišnja, koja košta 110 evra, od sada vrijedi godinu dana od datuma kupovine, umjesto do kraja tekuće godine, bez obzira na to kada je kupljena, kako je bilo do sada.

Elektronska vinjeta vezana je uz registarski broj pojedinog vozila i nije prenosiva. Prilikom kupovine potrebno je dati registarski broj vozila, elektronsku e-mail adresu, te u formularu navesti način plaćanja ako se kupuje negotovinski putem interneta.

Vozači koji nisu sami sebi putem interneta obezbijedili vinjeti mogu je, kao i do sada, kupiti na mjestima gdje su se kupovale vinjete u obliku naljepnica, s tim da će im u ispunjavanju formulara pomoći prodavači. Kao i do sada, slovenačka vinjeta može se kupiti i u Hrvatskoj, na mjestima na koji se to moglo i do sada.

Sistem funkcioniše tako da registracijske brojeve vozila za koje je plaćena putarina prate kamere koje su postavljene na mreži auto-puteva, na kontrolnim tačkama.

Državna kompanija za auto-puteve DARS zagarantovala je da će se lični podaci, nakon što se kontrolom potvrdi da je putarina plaćena, odmah brisati iz sistema, što je u skladu s evropskim normama o zaštiti ličnih podataka.

Vožnja bez važeće elektronske vinjete predstavlja prekršaj prema zakonu o putarinama, za šta je propisana globa u visini 300 evra, objavio je DARS, prenosi Hina.