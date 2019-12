Velika promjena vremena u Hrvatskoj, stiže i do 30 cm snijega

​ZAGREB - Hrvatsku će sutra zahvatiti velika promjena vremena koja će donijeti snijeg, u Lici do čak 30 centimetara, najavili su hrvatski meteorolozi.

Meteoalarm je za dio Hrvatske izdao i narandžasto upozorenje koje ukazuje na opasno vrijeme.

Državni hidrometeorološki zavod saopštio je da će kiša u unutrašnjosti poslije podne preći u susnježicu i snijeg, posebno u višim krajevima, potom u Međimurju i Zagorju, a od sredine dana i u drugim kopnenim predjelima, pa tako i u Zagrebu.

Do utorka ujutro na planinama se očekuje i stvaranje snježnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a iznad 700 metara nadmorske visine moguće i više od 20 centimetara, posebno u Gorskom Kotaru, te na području Velebita i Kapele.

Tanji snježni pokrivač mogao bi se formirati i u nizinama, pogotovo u centralnoj Hrvatskoj.

Prema Meteoalarmu, u Lici se prvo očekuje obilna kiša, a zatim i snježni pokrivač visine od 15 do 30 centimetara.

Upozorenje je na snazi i za šire karlovačko područje gdje se očekuje obilna kiša, a nakon toga snijeg ili susnježica. Pod narančastim upozorenjem i riječko područje i to zbog kiše i jakog vjetra.

Prestanak padavina očekuje se u utorak, a poslijepodne i slabljenje vjetra. Srijeda će većinom biti sunčana, ali će jutro biti osjetno hladnije, posebno na planinama.

Meteorolog Zoran Vakula naveo je da će ova promjena biti relativno nagla i jaka, mnogima neugodna, ali kratkotrajna i prolazna, pa će decemabr, najvjerovatnije, nastaviti s natprosječno toplim vremenom.

U BiH malo snijega

U ponedjeljak će u BiH preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Više padavine poslije podne i u noći. Krajem dana u Krajini kiša prelazi u susnježicu i snijeg, a u ostatku BiH u večenjim satima.

Očekivana visina snježnog pokrivača, uglavnom, od 1 do 5, na planinama od 10 do 15 cm. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Poslije podne vjetar postepeno mijenja smijer na sjeverni.

Jutarnja temperatura od 0 do 5, u Hercegovini i Krajini do 8, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 °C. Pad temperature zraka krajem dana i u večernjim satima.