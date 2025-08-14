Veliki požar blizu granice sa BiH, vatrogasci i mještani brane kuće

PODGORICA - Veliki požar izbio je u nikšićkom naselju Petrovići, u blizini granice sa BiH, a vatrogasci i mještani se bore da odbrane kuće, saopšteno je iz Službe zaštite i spasavanja Nikšić.

Komandir Odjeljenja Službe Goran Tripković izjavio je da im je požar prijavljen oko 17 časova i da je u toku velika borba da se vatra ne primakne kućama.

Prema njegovim riječima, gori i na drugom kraju nikšićke opštine u Pištetama, Dubravama i Dugi.

"Požar se raširio, pa je vatrena linija na tom području duža od 10 kilometara", rekao je Tripković, prenosi Srna.

On je naveo da su vatrogasci odbranili 10 kuća na tom području, ali ih je još desetak ugroženo.

"Požar nije pod kontrolom, borimo se, cilj nam je da sada odbranimo kuće", rekao je Tripković.