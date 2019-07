Veliki požar u elektrani kod Moskve

MOSKVA - Veliki požar izbio je u jednoj elektrani u blizini Moskve, javila je agencija TASS, pozivajući se na izvore službi za hitne intervencije.

Snimci objavljeni na društvenim medijima prikazuju veliki plamen na objektu.

Očevici su za novinsku agenciju RIA izjavili da plamen dostiže visinu do 50 metara.

Ruske novinske agencije javljaju da su vatrogasci na putu ka mjestu požara.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl