Veliki skup u Rudaru: "Kurti nam preti ubistvom, a Evropa ćuti"

RUDARE - U Rudaru kod Krsta danas u podne počeo je veliki protest Srba sa Kosova i Metohije, koji su se u velikom broju okupili da bi izrazili protest zbog ponašanja prištinskih vlasti i tražili pravdu za uhapšene sunarodnike.

Okupljenima se najprije obratio sin nedavno uhapšenog Dejana Pantića, Predrag koji je istakao da već 13 dana nisu videli niti čuli Dejana i da se u 21. vijeku u sred Evrope krše osnovna ljudska prava.

On je kazao da su on i majka pokušali da ga vide na Jarinju, ali da su vraćeni sa obrazloženjem da to može da odobri samo nadležni sudija.

Predrag Pantić je kazao da taj sudija već 10 dana ne odgovara na njihove žalbe i to im onemogućava.

On je pozvao, kako je rekao, sve koji imaju uticaj u međunarodnoj zajednici da podignu svoj glas protiv kršenja osnovnih ljudskih prava i da utiču da Dejan bude pušten na slobodu.

Kako je rekao, Srbi su izašli na barikade jer su sebe prepoznali u Dejanu Pantiću, to jeste da bi oni, kao i njihova deca, mogli da se nađu na istom mestu.

Okupljeni građani nose brojne transparente među kojima piše: "Mi nismo kriminalci, to su Kurtijevi specijalci", "Rode, nije ti ovo Nemačka, ovo je Srbija!", "Zašto smo kriminalci ako tražimo slobodu?", "Kurti nam preti ubistvom, a Evropa ćuti".

Pored toga, nose poruke "Pravda za Dejana, Miljana i Slađana", "S verom u Boga i za Božić na barikadama", "Predsedniče Vučiću, u tebe se uzdamo", "Kurtiti, narod ne možeš da zaustaviš".