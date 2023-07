Veliko nevrijeme u Rijeci, srušena dizalica

RIJEKA - Snažno nevrijeme zahvatilo je danas oko 16 časova šire područje Rijeke, u Hrvatskoj, a vjetar je srušio mnoga stabla i grane, ali i jednu od dizalica na kontejnerskom terminalu Brajdica.

Dizalica se srušila pored broda koji se nalazio na terminalu.

Prema prvim informacijama s terena, stabla su se srušila na automobile u više ulica, a oštećen je krov Osnovne škole "Srdoči", prenijela je Hina

.

Another supercell cyclone that has moved from Italy to Croatia has demolished tower container crane and reach-stacking infrastructure in port of Rijeka, Croatia, Brajdica terminal. pic.twitter.com/uCV4ldpxiM