Vesli Klark: Strane sile na Balkanu kreiraju stres

SARAJEVO - Penzionisani američki general Vesli Klark, koji je nedavno u autorskom tekstu za Vashington Post ocijenio da bi Balkan mogao ponovo da postane krizno tlo, zbog čega SAD i EU moraju hitno da reaguju, danas kaže da ne misli da ima mnogo šansi za konflikt, ali da misli da su u regionu prisutne strane sile koje kreiraju stres i ono što znamo iz istorije da su BiH i Zapadni Balkan veoma krhki.

U intervjuu za N1 TV, Klark kaže da "ljutite riječi i agresivna djela mogu dovesti do konflikta na Balkanu brže nego bilo gdje drugo u svijetu".

"Da, treba biti zabrinut. Treba uvesti Zapadni Balkan naprijed u Zapadnu civilizaciju i transatlansku civilizaciju što brže. Prošle su 23 godine otkad smo potpisali Dejtonski sporazum, ostaje nam da uradimo još mnogo na razvoju u Bosni i Hercegovini, a mislim da to ide prilično teško", naveo je Klark, koji je bio komandant NATO snaga u Evropi tokom bombardovanja Srbije.

Govoreći o geopolitičkoj sceni na Balkanu i ulozi koju u regionu imaju Rusija, Turska i Kina, s posebnim osvrtom na nedavni predizborni miting koji je u Sarajevu održao turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan, Klark kaže:

"Mislim da kada strani lideri idu u kampanju u drugim zemljama kao u ovom slučaju to dovodi do podizanja tenzija. Turska i Rusija se dosta sukobljavaju međusobno na Balkanu. To se ne dešava samo u Bosni i Hercegovini, dešava se i drugdje. Dešava se u Bugarskoj, Rumuniji i drugdje".

Što se uticaja Kine tiče, Klark kaže da ona na Balkan dolazi sa investicionim fondovima i da, kako je rekao, ne treba biti iznenađen ako ti investicioni fondovi dolaze "sa političkim vezama prikačenim uz njih".

Kada donesete kineski novac, dobijete i kineski uticaj, kaže Klark i pojašnjava da sve tri zemlje, Rusija, Turska i Kina, "igraju igru" i to je, kaže "balkanska igra".

"Balkan je na tektonskoj ploči ljudske rase, to je područje gđ su se civilizacije istorijski sukobljavale i sukobljavaju se ponovo. Tako da je ispravna procjena da mi treba da koristimo NATO da osiguramo vojnu sigurnost", rekao je penzionisani američki general.

Dodao je se mora raditi veoma snažno na borbi protiv korupcije u vlasti.

"To znači da članovi vlasti i oni izabrani i oni imenovani moraju živjeti skromno, moraju od njihovih plata, plata koje moraju biti onoliko velike da žive od njih, ali niko ne treba očekivati da će biti milijarder".